港府用鐵欄鎖鏈圍起維園阻止燭光晚會被斥“墮落”

港府康文署在六四燭光晚會前夕，用鐵欄和鎖鏈圍起維多利亞公園，阻止市民響應支聯會的號召，無視政府的禁令而參加今晚的燭光晚會。警方早前以抗疫的“限聚令”為由，禁止支聯會在維園舉行的六四悼念晚會。這是31年來，港府首次禁止維園舉行六四燭光晚會。

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對港府出動如此非常行動來阻止市民聚會，身兼支聯會常委的民主黨議員尹兆堅表示，康文署配合警方行動，形容是行政墮落，強權打壓。

他說，政府一直用限聚令打擊六四相關活動，政府早前因應疫情有所舒緩，放寬卡拉OK等場所的限制，但就拒絕支聯會以8人一組、每組相隔社交距離的方式舉行集會，認為是明顯的打壓。

尹兆堅提出，署方鎖起現場是不想六四集會舉行，為中共除去眼中釘，阻止市民向極權說不，政府是借疫情，打斷30年來莊嚴的政治表態行動。他估計晚上或有幾萬人因為未能進入維園而要在外面聚集，關注警方會否因而濫捕、濫控市民，強調市民是不會屈服。

儘管警方反對今年在維園舉行燭光晚會，但支聯會仍然呼籲市民自發到維園參加自從1989年以來即無間斷舉行的維園六四晚會。

此外，壹傳媒的創辦人黎智英日前表示，他將無視政府的限聚令而參加今晚的燭光悼念晚會。