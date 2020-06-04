無視打壓六四燭光晚會數萬港人“遍地開花”

港府當局雖然以抗疫的“限聚令”為由，31年來首次禁止維多利亞公園舉行燭光悼念晚會，但全港大批市民無視港府的禁令，數以萬計的市民在維園以及其他地區舉行燭光晚會，即支聯會所謂的“遍地開花”後備計畫。至晚上八時為止，警方尚未採取任何逮捕行動。

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除了維園之外，成千上萬的市民同時在旺角、屯門，和鄰近中聯辦總部的西營盤發起燭光悼念聚會。支聯會在維園和其他地區向市民派髮蠟燭，多個地區均出現一片燭光之海，場面感人。

手持燭光或手機“蠟燭”的市民，編織成一片燈海，他們同時高叫“平反六四”、“反對國安法”的口號。

支聯會主要幹部包括主席李卓人、蔡耀昌以及張文光、何俊仁和“長毛”梁國雄等，均出現在維園的晚會，而壹傳媒創辦人黎智英，亦履行早前的承諾，出現在人群之中。由於人數眾多，港府頒布的所謂“最多八人限聚令”，已被徹底違反，但截止晚上八時為止，警方尚未採取任何行動。

警方今日（4日）較早時表示，參與活動的市民倘若不在馬路設置路障或其他違法行為，警方將對這次活動採取容忍的態度。事實上，警方如果覺得有必要，隨時可以用限聚令的緊箍咒逮捕參與活動的人。

較早時港府康文署一度用鐵欄和鎖鏈圍住整個維園，據稱是以免市民誤觸法網，但大批的港人並未理會當局的“圍園”措施，響應支聯會的號召湧入維園。