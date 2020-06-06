何鴻燊長房女兒何超雄似已揭開百億爭產官司序幕

有澳門賭王之稱的已故香港富豪何鴻燊2009年5月21日與妻子和長女何超瓊（左）在香港的一次活動中合影。

有賭王之稱的何鴻燊5月26日病逝，遺下外界估計有25至31億美元的財產，雖然他生前已經為他四個妻子的四房總共17個子女（11女4子）安排好遺產分配，但長房的第四女兒何超雄5日向高等法院存入“知會備忘”（caveat），聲請法院勿在沒有通知其代表律師行的情況下，將何鴻燊遺產的授予書蓋章。

廣告 繼續瀏覽後續

身為何鴻燊元配黎婉華所生的第四個女兒，何超雄在上月中何鴻燊逝世前曾入稟高院，要求三姐何超賢提供家族信託的多項資料，包括信託契據、完整財務紀錄、資產現況等等，並申請法庭許可，日後可將資料用於法律行動，但未有詳細說明。案件關乎兩個信託，即Stanley and Clementina Family Trust和The Clementina Ho Trust，入稟狀指何超雄（Deborah Ho）是信託受益人，而何超賢（Angela Ho）是受託人。

按現行法例，“知會備忘”一經遺產承辦處蓋印，便即時生效，可阻止任何人申領死者遺產，即使有人聲稱手持有效的遺囑，申請承辦遺產，遺產承辦處的職員也不會處理，只會發出信件，知會對方聯絡提交知會備忘的人士。而知會備忘有效期為半年，半年後便自動失效，但可重新提交新的知會備忘。

香港豪門過往多宗爭產案，皆是由持份者向法院存入“知會備忘”掀起戰幔。最為矚目的，便是華懋集團前主席小甜甜龔如心的爭產官司，當年龔因癌症去世，遺囑鬧出“雙胞”，先後共有四方介入向遺產承辦處存入知會備忘，包括以龔家三兄妹及華懋老臣子為首的華懋慈善基金、聲稱持有龔如心2006年遺囑的風水師陳振聰、龔如心家翁王廷歆及律政司司長黃仁龍。

律師黃汝仲告訴蘋果日報，死者債權人或銀行可登記遺產知會備忘，以阻止遺屬申領遺產，在知會備忘的有效期內，手持遺囑的一方如要申請處理遺產，須向已存入遺產知會備忘的人發出警告書，要求對方撤銷備忘，如對方拒絕，雙方需要開庭，在聆案官席前處理爭議。若聆案官認為存入備忘的一方沒有合理理據或利益，就會撤銷知會備忘，而相關程序有機會揭開爭產官司的序幕。

經濟學人雜誌在報道何鴻燊的離世時，曾提及不少亞洲豪門大戶普遍都會在一家之長逝世後出現爭產官司。文章指出，亞洲很多企業均由家族擁有，創辦人大多數已經步入遲暮之年，但他們生前不很請願指派接班人，以免自己權威受到削弱。文章特別指出，李嘉誠已經指定長子李澤鉅為他的王國的接班人，是少有的例外。

文章指出，亞洲豪門另一個接班問題就是很多企業的創辦人，他所畢生經營的政商關係，不容易像財產般的交班給下一代。

不過經濟學人的文章似乎遺漏了一個重點，那就是亞洲富豪多享有齊人之福，多房多子女就容易挑起分產不公的爭議。