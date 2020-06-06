港府斥資8億生產口罩有醫院貼出告示禁止戴入

香港聖保祿醫院5日在入口處豎起告示牌（見圖），禁止戴港府派給市民的“銅芯抗疫口罩”（CuMask）進入醫院。

香港聖保祿醫院5日在入口處豎起告示牌（見圖），禁止戴港府派給市民的“銅芯抗疫口罩”（CuMask）進入醫院。告示指，任何人進入醫院必須須佩帶外科口罩，不接受“銅芯抗疫口罩”及其他不同種類的口罩。

廣告 繼續瀏覽後續

在此之前，已有不少專家提出警告，港府斥資8億港元委託生產商所生產可多次重用的“銅芯抗疫口罩”，有安全之虞，不但未能有效抗疫，內部隔層的銅芯更可能對用者的肺部及氣管造成影響。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良早前接受電台訪問時指出，如要前往醫院、診所、老人院等高危地方的人，以及有發燒或呼吸道病徵者等，都不應佩戴可重用的銅芯口罩。

聖保祿醫院是香港第一家明確要求禁止戴銅芯口罩進入的醫院。根據建制派傳媒香港01以及頭條日報報道，有網民在聖保祿醫院看到一個豎起告示牌，指醫院內必須須佩帶外科口罩，不接受“銅芯抗疫口罩”及其他不同種類的口罩。

從網民上載的相片可見，告示牌上有標示聖保祿醫院，以中英對照寫上“於醫院範圍內必須佩帶外科口罩，其他種類恕不接受”的字句，並配圖列出不接受的口罩種類，包括氣閥口罩、俗稱“豬嘴”的防毒面罩、布口罩及“CuMask”。

食物及衞生局局長陳肇始5月初在立法會上曾經表示，政府派的“銅芯口罩”不是用作醫學用途，主要只能作一般用途。如市民到醫院或醫療機構，建議佩戴適用的口罩，譬如即棄外科口罩及N95呼吸器。由政府官員親口道出銅芯口罩的缺失，令民主派議員一片嘩然。

事實上，港府斥資8億元交由生產商生產口罩，已經遭到民主派批評乃黑箱作業，個中還涉嫌利益輸送。

創科局對外界的批評作出解釋表示，口罩由一家名為晶苑國際集團的越南廠房生產，香港有廠房借出車間及提供空間擺放口罩，並在大埔消毒，澄清不存在“利益輸送”，強調情況緊急並涉公眾健康，可不招標直接採購，而晶苑更以“友情價”承接。晶苑表示，2月下旬接獲香港紡織及成衣研發中心尋求協助，基於社會責任和項目重要性全力配合及支持，即所謂以“友情價”接受政府的訂單。

創科局常任秘書長蔡淑嫻在記者會上還擔心晶苑為政府和社會的責任而做了虧本生意雲雲，然而當消息傳出晶苑是政府欽點的生產商後，翌日股價飆升12.5%，相當於市值增加7.13億港元。