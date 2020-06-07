台灣連續八周無本土病例今起境內解封邊境仍嚴格管制

基隆市政府2020年6月7日宣布，8日起解除進出校園戴口罩禁令，但仍維持量測額溫。圖為2月25日基隆市長林右昌（後 中）視察建德國小防疫情形。

台灣疫情指揮中心指揮官陳時中今天(7日)宣布，今天台灣仍然維持沒有新增病例，已經達成連續56天(八周)沒有本土病例的情況，因此宣布「境內相對解封，邊境仍維持嚴格管制」。不過，指揮中心也提醒台灣民眾，第二波疫情來襲不可避免，民眾必須落實「防疫新生活」，就能控制。

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雖然官方謹慎地稱為「相對解封」，但台灣媒體都稱為「大解封」，因為很多限制都取消了，街上不戴口罩的人愈來愈多，各種聚會及活動也逐漸恢復，昨天台灣各地風景區甚至爆出人潮，因為大家已經「閉關」太久了。

觀察台灣從一月底疫情開始到現在，防疫措施可以說很嚴格並徹底，加上民眾的配合，所以總共只有443名新冠肺炎確診者，已經有430人解除隔離，目前剩下6人還在隔離。新冠肺炎死亡者總共7個人。

指揮中心表示，勤洗手、戴口罩，在這次防疫中扮演非常重要的角色，未來針對人流管制，除非各主管單位有特殊需求，指揮中心不再限制。

今天起，台灣所謂「防疫新生活」有三個主要的原則，一、保持社交距離，室內1.5公尺，室外1公尺。無法保持的時候需配戴口罩；二、配合量測體溫，落實手部清潔，生病就醫後在家休息，勿勉強上班；三、落實實名制，業者須告知消費者，數據須保持28天，配合疫調。

至於開放措施，搭乘高鐵及一般火車，進站時維持量體溫、戴口罩；進入車廂有阻隔或社交距離時免戴口罩，無社交距離則鄰座則須戴口罩；開放飲食，但無社交距離時，食用完畢要戴回口罩；連假開放站票，並控管站位人數。國內航線班機的開放措施大致相同。

電影院和藝文表演場所入場人數取消限制，不需設置「梅花座」，待無法保持社交距離時，仍需戴口罩。中華職棒棒球場，做位采「梅花座」，入場人數不再管制，現場可販賣餐盒集當場烹調食物。

台灣疫情指揮中心今天也針對「社交距離對社會的影響」提出科學化模型的仿真報告。如果民眾有七成的口罩服從度，200天左右就會到達醫療資源緊繃的臨界點，面臨醫療服務可能崩解的地步，但如果有八成口罩服從度，則相對安全，達到醫療資源緊繃的時間可以拉得很長，能夠把病人都服務好。如果九成民眾都乖乖配合戴口罩，疫情控制就比較可以放心。

世界衛生組織本月5日也更新口罩使用指南，明示各國政府應鼓勵公眾在大眾運輸、商店等封閉擁擠的環境戴口罩。這是該組織態度的大轉變，幾個月前世衛曾說，公眾戴口罩會產生虛假的安全感，且會使醫護人員更難取得防護裝備。