港府鼓勵學生做紅衛兵告發“侮辱”國歌的師生

2020年6月3日晚，一些港人在街頭以手機電筒代替燭光，紀念六四31周年。

香港教育局長楊潤雄5日呼籲學生做當局的耳目，任何人倘若有違剛通過的國歌法，情況一如學校發現盜竊及衝突，可以通知警方協助。

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楊潤雄說：“倘若教師教導學生國歌時，發生一些事情影響學校運作及他人，校方處理不到，可以找警方協助，與學校以往處理違規事情的原則一樣，例如盜竊及衝突。”

立法會日前通過國歌條例草案，楊潤雄5日出席一個電台節目之後表示，刊憲後就會正式成為法例，當局正在檢視需要加強哪方面學校課程範疇，令教學更能掌握得到。

有兩個兒子在澳洲讀書的楊潤雄說，他期望所有港人都尊重國歌，如果老師的表現是不尊重國歌，繼而影響學生，是有違老師專業，當局會跟進，但仍要視乎每宗事件的嚴重程度及背後的原因才作決定。他提到，不認為需要設立“國歌科”，會透過現時不同科目包括音樂及歷史科，教授國歌的不同內容及精神態度，同時會檢視課程內容及教與學資源。

至於國家安全法，楊潤雄表示會等待條例落實後，了解詳情，考慮如何在課程內展現國安法的精神和內容，再在學校教導。

根據國歌法草案，任何人如對中國國歌不敬，一旦定罪將被判最高罰款5萬港元，以及入獄最高3年的刑期。草案將在下周五6月12日刊憲成為香港法律。