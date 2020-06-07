滙豐渣打向港區國安法屈膝遭英兩黨議員抨擊

滙豐渣打兩銀行因為先後表態支持中共在港訂立國安法而遭到英國朝野兩黨議員抨擊。

滙豐和渣打兩家銀行先後表態支持北京為香港製定國安法，遭到英國朝野兩黨議員猛烈批評。繼下議院領袖Jacob Rees-Mogg批評滙豐更親中而非英國，工黨議員亦要求滙豐及渣打放棄支持港版國安法。

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根據彭博新聞報道，工黨影子內閣外交大臣 Lisa Nandy和影子財政大臣 Anneliese Dodd 公開致滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）及渣打行政總裁溫拓思（Bill Winters）的公開信，提出對其立場深切關注，並指兩間銀行應發表聲明“撤銷”對中國擬港版國安法的支持，又指，兩間銀行的立場與金融機構應遵守的價值框架完全不符。

全國政協副主席、前特首梁振英早前向滙豐要求就國安法表態，並指暗示工商界應關閉銀行戶口，末代港督彭定康狠批中國向外資企業施壓，要求立場需與中國一致，否則不能與中國做生意，手法如同黑手黨。他舉例，試想像若英國政府要求中國銀行或其他中資銀行需表態支持英國政府近日就港人BNO護照議題，否則禁止其在英國做生意；他再向國際呼籲反思對中政策，不能再讓中國不斷作出霸凌及破壞規則行為而沒有受任何責任或懲罰。

較早前，英國議會香港問題小組主席Alistair Carmichael提到英國政府反對“港版國安法”，批評滙豐亞太區行政總裁王冬勝王冬勝支持削弱香港的自由和自治的法案。他致函滙豐行政總裁祈耀年指出，此舉引起下議院重大關注，指王冬勝行動或導致不穩定的商業環境，北京所威脅的行動破壞制度，對所有人都不利，並對滙豐與破壞規則和秩序的人結盟，感到擔憂。

滙豐與渣打總部位於英國，但業務以中國範圍最廣，並希望在中國擴充業務，當中國與英美髮生衝突時往往陷入左右為難的困境。在 2019 年，香港占滙豐銀行稅前利潤的90％ ，渣打則為41％ ，說明香港對兩家銀行利潤的重要性。

彭博陰虛滙豐大股東之一投資管理公司Quilter Cheviot的股票分析師Will Howlett表示，滙豐的投資受香港的前景與中國加強對香港控制的步伐變得不明朗。