張曉明：香港傳媒負面報道國家本質就是顛覆中共

今年2月從國務院港澳辦主任一職貶職為副主任的張曉明，6月8日在基本法頒布30周年研討會上表示，香港問題並非經濟問題而是高度政治化，媒體對國家各種負面報道，“究其本質，是要推翻國家政權及顛覆中共領導”。張又安撫港人對大陸司法的恐懼心態，宣稱中國法治已獲“舉世公認”的進步，大陸與香港刑事司法制度差不多，而且不可能羅織罪名或任意入罪。

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張曉明是在港府網上舉行的基本法頒布30周年研討會上，發表有關他對港區國安法的看法。張還說，中央為香港製定國家安全法，是香港的反對派所逼出來的，因為香港局勢發展已到鄧小平所講的“非中央出手不行”的地步，中央出手勢在必行理所當然，又表示香港內外敵對勢力，已造成香港長時間亂局，危及國家安全，並有愈演愈烈之勢。他指不少港人正展望 2047 年後前途問題，警告大家要考慮香港到時拿什麼記錄，來獲得全國人民的新授權。

張曉明的講話，基本上說明了一旦香港實施國安法，傳媒只要是負面報道國家，也可能觸犯法律，從而達到完全打壓香港言論自由的目的。他說：“媒體對國家各種負面報道，試題荒誕不經，大灣區建設受抵制等，究其本質，是香港內外反華反共勢力，蓄意製造的政治對立。”這些傳媒目標“不只是搞亂香港，而且是要推翻國家政權及顛覆中共領導”。

張曉明強調國安法針對的是分裂國家等四類行為和活動，懲治極少數人，會充分尊重香港獨立司法權及終審權，切實保障市民各項權利和自由，符合現代法治原則及精神，“不會擴大打擊面，更不會羅織罪名、任意地出入人罪”。

他批評反對派及外部勢力一直將中央及港府法律舉措污名化、妖魔化。對於有人擔心立法後內地人員可在香港隨意捉人等，張曉明強調，國安機構在內地也要嚴格依法辦事，“怎麼可能到了香港，反而變得無拘無束呢？”

他認為有一些香港市民對不信任大陸法治，形容中國法治已取得“舉世公認”的進步。他又指大陸與香港刑事司法制度差不多，同樣堅持正當程度、無罪推定等原則，各級法院判文都上載網上，接受全社會監督，好幾位香港大法官參觀最高人民法院後都對此讚不絕口。

他批評去年“修例風波”以來，有人阻塞交通、圍堵機場、縱火、用殺傷性“兇器”襲擊警察、對市民擅用私刑、火燒活人、私藏及製造彈藥、囤積炸藥，“表現出明顯的恐怖主義犯罪傾向”，又批評有人明目張膽鼓吹港獨自決、侮辱國旗、衝擊中央駐港機構及立法會，又有外國及台灣勢力插手干預香港事務，反對派及激進分離勢力，將中央及特區政府的剋制忍讓，當作軟弱可欺，“做得太過分了”。

張曉明指出，香港不少人已展望2047年後一國兩制的前途命運：“我們確實要考慮一下，香港拿什麼的記錄，來獲得屆時全國人民代表大會及其代表的全國人民的新的授權呢？”