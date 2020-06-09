海南發展為“購物天堂”港府猶稱有利香港

繼去年北京下達文件有意加大對深圳金融的建設，被指目的是要取代飽受社會運動打擊的香港之後，北京又在昨天（8日）舉行海南建設推介會，要將這個位於中國南端的島嶼發展成為全國人民的度假天堂和購物天堂，再一次引起外界猜測香港的地位是否進一步受到影響。

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中新社報道，海南省長沈曉明8日在北京舉行的海南建設推介會上表示，海南不但將成為全國人民的度假天堂，還將是全國人民的購物天堂。一起出席推介會的國家發改委則強調，海南建設自貿港不會取代香港的地位，應說是互補大於競爭。對此，過去一向有“購物天堂”美譽的香港，亦附和中央的看法，認為推動海南自貿港建設有利於香港，也有利於全球貿易。

北京自從去年香港爆發反修例、反政府運動之後，有多方面跡象顯示中央有意對深圳加大力度發展金融建設，目的是至少取代香港部分的功能。例子是去年香港社會運動正處高峯之際，北京在八月公布了“支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區”的意見（下稱意見），值得注意的是，意見所提的深圳定位，除了過往所提“建成具有世界影響力的創新創意之都”外，新增了金融領域的目標。

對於海南自貿港與全國人民有什麼關係，中新社引述省長沈曉明說，首先，在自貿港背景下大幅度優化目前的離島免稅政策；海南將成為旅遊購物的重要目的地，“我們希望海南不僅成為全國人民的度假天堂，還能夠成為全國人民的購物天堂。”其次，海南自貿港將為全國乃至全世界的有識之士提供前所未有的發展機會。

海南自貿港會否部分替代香港的地位和功能，這是令人關注的焦點。國家發展和改革委員會副主任林念修表示，海南自貿港與香港定位不同，重點發展產業也不同，應該說互補大於競爭，不會對香港造成衝擊。林念修稱，香港、新加坡和迪拜是當前國際上高水平自由貿易港的典型代表，其建設模式、政策制度都各有特點。

香港是重要的國際金融中心、航運中心和貿易中心，被眾多國際機構評選為全球最自由的經濟體和最具競爭力的地區之一。他表示，特別是香港回歸祖國以後，在“一國兩制”下，繼續保持繁榮穩定，並且深度融入中華民族偉大復興的壯闊征程中。

林念修稱，下一步，在海南建設自貿港進程中，將進一步加強與粵港澳大灣區的聯動發展，積極開展務實有效合作，保障香港的長治久安和長期繁榮穩定，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。

香港商務及經濟發展局長邱騰華昨認為，國務院推動海南省建設自由貿易港有利香港，亦有利全球貿易。香港電台引述邱騰華稱，國家於困難時仍然堅持開放對外貿易，相信對全球貿易有幫助，反而擔心部分發達市場故步自封。邱騰華表示，愈多自貿區，愈少貿易壁壘愈好，認為海南推進自由貿易，會吸引更多投資，香港作為區域中心必定會得益，例如提供專業服務，又指香港一向在競爭中成長。

財政部副部長鄒加怡在推介會上則表示，海南自貿港將大幅放寬離島免稅購物政策。他說，“各位如果到海南去旅遊，建議大家多帶點錢，多多購物消費。” 商務部副部長王受文透露，今年年內官方將制定跨境服務貿易負面清單，這將是海南自由貿易港製度集成創新的一個亮點，也是中國跨境服務貿易的第一張負面清單。