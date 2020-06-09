香港警察佐級四個月內只有33個子女報讀大灣區學校

根據此間傳媒報道，香港警察員佐級協會去年向會員發信協助他們的子女往大灣區升學，然而截止今年四月底，只有33個警察的子女提交申請。蘋果日報引述一份警察內部流出的文件報道，去年年底開始，已由警察人事部職員關係科接手警察子女內地升學事宜。

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所謂員佐級是指初級警務人員，員是指警員，佐是指警佐（警長和警目），據2010年的統計，員佐級警察一共有2.5萬多人，他們也是鎮壓社會運動的最前線警力。在員佐級之上的有督察級和憲委級，這兩個級別的警察官階包括警務處處長、警務處副處長、警務處高級助理處長、警務處助理處長、總警司、高級警司及警司總督察、高級督察、督察。

警察隊員佐級協會去年11月發信指，可為有意送子女往內地升學的會員，統一向內地學校提交入學意願，涵蓋學校包括粵港澳大灣區岸的9個廣東省城市。網上討論區“連登”一名用戶，日前上載警察內部一份有關“警察子女在內地升學事宜”的通告，顯示截至本年4月底，僅有33名警察子女擬於今年春季開學後到大陸升學。

通告中亦提到，員佐級協會早前曾以問卷形式，調查警員將子女送往內地升學的意願，未知是否與該會去年致會員的信件有關。通告又提到，有警員因社會環境轉變，積極考慮將其子女送往香港以外地方升學，指職員關係科會繼續協助警員，接收其子女於本年秋季、2021年春及秋季的內地升學申請。

警界有意將子女送到大陸讀書，主要是因為警察鎮壓示威者經常訴諸過分暴力，引起社會普遍對警察有負面形象，更有建制派議員聲稱有警察子女在學校受到同學歧視甚至欺凌，作為鎮壓示威最前線的員佐級警察，遂有意將子女送到大陸讀書。

據明報報道，中大新聞及傳播學院院長李立峯在去年6月至今年1月抗爭期間定期進行現場民調，發現9月起抗爭運動的民意已穩定，因港人不斷累積既定的抗爭運動資訊，成為判斷基礎，對警察、政權的看法越趨牢固。

根據中大傳播與民意調查中心在去年11月底至12月所做的電話民調，高達47.5%受訪者對警隊的信任度給予0分，給予0至4分的就已佔整體66.4%。相反信任度達6至10分的市民，合共只得20.5%，僅僅超過五分一。