李家超：香港警隊將成立新部位執行國安法 由鄧炳強領導

香港保安局局長李家超最新在接受採訪時表示，香港警隊計畫就港區國安法的執法事宜，成立一個專責小組，職責包括收集情報、調查和培訓人員等。他並指，人員數量按需要設定。

廣告 繼續瀏覽後續

李家超在接受《南華早報》6月10日專訪時說，香港警方會設立新部門執行港區國安法，由警務處長鄧炳強領導，負責收集情報、調查和培訓人員，日後會考慮加入其他紀律部隊的成員。他指出，相關法例一開始實施新部門已可運作。他談到，警察職能主要是針對治安和罪行，而國安法則是相對複雜的問題，必須由專責部門處理。他稱，警隊已展開成立新部門的前期工作，包括審視資源調撥、人力及器材規畫。李家超稱，“警隊必須成立專責部門，學習如何將法律（國安法）應用於實際情況，並收集相關非法活動或行為的情報和證據。”

此外，對於中國全國人大的決定列明，中央維護國安的機關可根據需要，在港設立國安機構，李家超對此沒有透露新部門將如何與有關機構合作，但表示澳門的經驗可以是一個參考。他提出，相信中央的情報收集網遠大於警隊，其分析亦屬更高層次，形容中央具備“直升機的視野”，掌握全盤局勢，“香港作為一個城市，不能只靠自己收集到的資訊，中央會讓我們知道整個形勢。”他說，仗賴中央的經驗，現行可能已經有一些好的方法可以借鑒，同時，國際政治在國家安全層面的應付，必須來自國家的層次。

李家超並稱，而任何在香港執法的人，都要符合一些普通法的原則，包括無罪假定、保持緘默權利、以及有律師代表。他表示，設立初期會有一定數量人手，其後按需要增加，並探討加入其餘5個紀律部隊人員。警隊已展開成立新部門的前期工作，包括審視資源、人手及器材。面對香港反修例事件一周年，李家超稱，沒有後悔去年推行修訂《逃犯條例》，稱自己的出發點是為了公義，如果可以重新選擇，他依然會推行修訂《逃犯條例》。