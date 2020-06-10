鄭文傑：向英國申請政治庇護 料國安法實施獲批機會更大

曾任職英國駐香港總領館的鄭文傑2019年在香港反修例運動期間遭中國當局以“嫖娼”為由在大陸出差時拘留。他近日在受訪時表示，已向英國政府申請政治庇護，而在港版國安法即將實施的情況下，其認為有信心申請會獲批准。

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去年8月香港反修例運動期間，當時身為英國駐港總領事館職員的鄭文傑到中國大陸出差，卻於返港途中在香港高鐵西九龍站的大陸管轄區被帶走。事件曝光後，中國當局後指鄭文傑因“嫖娼”被控，並予以行政拘留15天。《德國之聲》9日的報道指出，鄭文傑受訪透露去年獲釋後先到台灣暫避，及後與英領事館商討後決定辭去工作，去年底獲英政府發放的工作假期簽證兩年。鄭文傑表示，事發後有創傷後壓力癥候群，至今仍不時夢見被捕帶往中國大陸，由於擔心一旦返港或再被捕帶走，故去年底向英國外交部申請政治庇護。他強調這是個人決定，英國政府沒有遊說他，現正等候審批結果。

鄭文傑介紹指，曾就申請庇護進行兩次面試，他向英國當局提供尋求庇護證據、新聞報道等，並解釋為何擔心留港會受到政治迫害。鄭文傑表示，若港版國安法一旦實施，英政府將會擴大英國國民（海外）護照（BNO護照）持有者的居英簽證權利，並提供“入籍之路”。有鑒於此，他預料其申請庇護獲得批準的機會更大，“幾乎百分之百會獲批”。他還談到，如果港版國安法在港實施後，中國國安可以在香港設分部，會令英政府相信他一旦回港，不再只是被綁架，而是會被控告。他續指，當日被中國行政拘留時，被要求拍攝承認“嫖娼及叛國”的錄影片段，認為一旦返港，很可能因為這些片段而被控勾結外國勢力等。

鄭文傑提出，除非港府有結構性改變，否則不會考慮回港。他又重申自己無在大陸嫖娼，去年接受英國廣播公司採訪時未進行正面回應，是因為希望聚焦自己被中國當局從香港帶回大陸，不想轉移視線。據了解，鄭文傑在今年年初曾在臉書賬戶提出，與香港和大陸家人斷絕關係，不希望他們受到騷擾。他在訪問中介紹稱，至今都未有與家人直接聯絡，只透過區議員了解家人情況，又稱國安法即將來到香港，相信能夠和家人聯絡機會很小，只希望有日能在海外團聚。鄭文傑現時致力於英國推動香港民主運動，正籌組香港流亡者團體，支援將來要逃亡海外的香港人，他認為，要延續香港民主自由，國際遊說工作非常重要。