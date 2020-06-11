人大常委下周議程不見港區國安法惹起揣測

根據新華社消息，全國人大常委會委員長栗戰書日前在北京主持人大常委會第五十九次委員長會議，決定人大常委會下次會議將於本月18日至20日在北京舉行，但官方列出的議程明顯未見眾所關注的港區國安法，引發多方面的揣測。有建制派相信國安法仍然可以在月底人大常委召開特別會議而得到通過，但也有評論認為北京有可能在港區港安法立法一事上，採取以退為進的策略，避免國際的圍堵。

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人大常委這6月18日的會議議程，根據新華社的報道，卻令人意外地未見安排港區國安法的討論。在此之前，由於人大常委的決定經過新華社發稿的修訂，多了“香港加快推進相關立法”幾個字，多個建制派人士包括港區人大代表葉國謙和基本法委員會副主任譚惠珠都相信港區國安法的具體條文將在6月份的人大常委會議通過。

對這次人大常委會議未見安排港區國安法一事，有建制派聲稱接獲上頭消息，人大常委會將於今月內處理港版國安法，不會拖至8月。按慣例，人大常委會逢“雙月份”開會。

而香港01則引述另外一名接近北京消息人士指，估計18日至20日的會議上，人大常委會會在“其他議程”一項內提出，指示有關部門就“港版國安法”向香港社會收集回來的意見，儘快進行梳理及作出總結，然後再在下一次人大常委會會議上正式提出“港版國安法”的具體內容方案，審議及表決通過，“這樣做可以突顯中央充份考慮及尊重港人的意見”。該人士分析，基於這個操作，18日至20日會議的審議議程中，便不見港版國安法。

該人士又預料，中央會以破格方式處理“港版國安法”，顯示顧及港人意見之餘，亦達到速戰速決之效，就是在月底便召開另一次會議，審議及表決通過“港版國安法”。該人士說：“人大常委會一個月內召開兩次會議，過往罕有這樣做，但為了更好處理港版國安法，中央可以特事特辦。”

該人士表示，從時間上看，人大常委會在26、27日或 29日、30日召開另一次會議的機會很高，“專門審議一條港版國安法，兩日時間應已足夠。”

不過蘋果日報熟悉中共政治操作的資深評論李怡卻認為，中國若從自身的利益考慮，是有可能暫時擱置港版國安法的。他在11日刊登的文章中指出，訂立港版國安法明顯違反《中英聯合聲明》承諾，是向西方國家提供圍攻中國的彈藥，中國會因此失去引進高科技、結算美元、引入外資的窗口，外交上使中國更形孤立。

文章繼續指出，儘管許多國家對制裁中國態度謹慎，但口頭聲明反對，顯示這些國家極可能私下給中國嚴重警告，迫使中國不能不重新考慮。美國具體的制裁還沒有作出，但特朗普和蓬佩奧言辭凌厲，而中國官方的回應卻相對軟弱。因此，中國“縮沙”（臨陣脫逃），人大不立法，改由香港為23條立法，也有可能。加上已有香港法律界人士配合作出提議了。

但他同時指出，對於香港人來說，這決非好消息。因為由香港立法，美國和西方就少了制裁的理由。而香港立法，實際上與中國立法在內容上不會有大分別。