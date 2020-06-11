反修例運動1年控案定罪率一半不到警方涉濫捕濫控

從去年6月開始的反修例街頭抗爭，至今已一年，接近9000人遭到警方拘捕，其中1800人被落案起訴各項罪名，但根據蘋果日報的統計，發現過去一年涉及示威事件的已完成檢控個案中，定罪率只有49%，撤控率更直逼兩成。有大律師指出，定罪率奇低反映警方濫告，並分析警方過去一年多次錯解法例，更借搜身搜出日常工具或示威用品，便控告示威者管有適合作非法用途工具等罪名，成為繼“不誠實取用電腦罪”後的“新萬能鑰匙”。

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本身為大律師的公民黨成員梁家傑認為這個數字給予外界警方執法過濫的形象。

警方公布的數字顯示，自去年6月起至今年5月31日，共有8986人被捕，當中1808人已經或正處於司法程序，近四成為學生，18歲以下者有280人，未滿16歲者亦有98人；最年輕被告只得12歲，被控刑毀、非法集結、堵路等罪；而最年長的被告則是被捕時81歲的李柱銘，被控組織未經批准集結等罪。最多人被控的首三項罪名分別是暴動、管有攻擊性武器罪及非法集結。

警方指，至今有166人需承擔法律後果，當中101人被定罪、1人被判保護令，另有64人以簽保守行為了事，35人獲撤控，3人審訊後無罪釋放。

根據律政司文件顯示，簽保守行為是防止罪案發生，受疑人不會被定罪，故律政司將簽保當作脫罪計算。根據律政司計算定罪率的方法，過去一年已完結的示威案中，定罪率只有49%，撤控率更直逼兩成。

另一名大律師李煒鍵告訴蘋果日報，2018年裁判法院的整體定罪率為71.5%，反觀示威案遠遠低於此數，還有近兩成是律政司主動撤控“舉手投降”，亦即評估過後認為無合理定罪機會；撤控率偏高，反映警方不夠證據或證據不準確，卻又要堅持提控。

報道指出，在1800個被控的案件中，至今起碼有150宗涉及管有適合作非法用途的工具、意圖將其作任何非法用途使用罪（下稱管有非法用途工具）案件；而在33宗撤控個案中，撤控比例最高的正正是此罪，接近三分一。例如元旦日39歲男電工被指在銅鑼灣攜有一包氣球、一樽白色油、索帶、手套等物，被控管有攻擊性武器或適合作非法用途工具罪，控方最終因證據不足撤控，電工得訟費。另外24歲土木工程師被控於去年11月11日在摩理臣山道管有三個口罩、一個眼罩、一隻勞工手套、一卷膠紙及望遠鏡，控方最終亦申請撤回管有非法用途工具的控罪。

李煒鍵認為，管有非法用途工具罪已成警方安插罪名給示威者的“新萬能key”。條例以《簡易程序治罪條例》第17條控告，根據案例，“非法用途”只限三種場景，包括是傷人、束縛他人及闖入處所，且有半年起訴期限。

李認為，警方以此罪控告示威者，只因根本不懂法例應用範圍、或者沒看過案例，受主觀偏見影響，覺得“搜到豬嘴（防毒面具）必然用來暴動”。假如警方不理解條例而作出起訴，就是漠視法律。

李解釋，若要在拘捕後48小時內起訴，警察大多是在沒有索取法律意見的情況下“自己話事”，在控罪書上連防具或口罩都當作是非法工具，“什麼東西都寫上去，先告為快”，直至下次提訊被律政司發現控罪書上物品“告不進”，才修訂控罪，甚至撤控。

警方就定罪率回覆查詢時指，警員作出拘捕、律政司決定應否檢控、乃至法庭決定被告人的刑責時，採用的標準並不一樣。只要有合理懷疑，警務人員便有權對相關人士進行拘捕，重申警方是以專業態度處理每宗案件。