李卓人、黎智英等4人被控煽惑他人參與維園六四未獲准集結

香港支聯會早前申請到維多利亞公園舉行自1990年至今，每年一度的燭光晚會悼念1989年六四事件，被當地警方禁止，支聯會隨後呼籲市民“遍地開花”進行悼念。上周六四當晚，支聯會成員到維園點燭光，大量的市民也同樣參與了園內的紀念活動。最新消息顯示，支聯會主席李卓人6月11日表示，收到警方通知，被控“煽惑未經批准集會”。支聯會成員何俊仁和蔡耀昌，以及《蔡果日報》創辦人黎智英亦遭到指控，暫時最少4人被控。他們將於6月23日提堂。

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據香港電台報道，李卓人對此回應稱，支聯會在事前已經預計會被“秋後算帳”，形容警方濫捕，律政司濫控，想製造震攝效果，威嚇港人不要行使集會權利，認為警方借疫情打壓，禁止六四集會有政治目的。他強調，根據《基本法》，香港市民有權集會及遊行。他亦向《明報》表示，對被檢控感到麻木，認為政府和警方是要“向中共表忠”，硬塞罪名控告，“整個策略就是要控告更多人，要震懾、令港人嚇怕”，但他強調會堅持集會，指出這是憲法賦予市民的權利。

蔡耀昌指出，支聯會收到警方通知禁止舉行燭光集會後，已在網上清楚列明相關信息，亦呼籲市民以個人身份“遍地開花”悼念。他說，“如果支聯會叫人遍地開花悼念，等如暗示叫人去維園，我覺得好憤怒、好荒謬，這樣是極端推論”。此外，曾表示會前往維園紀念六四，並提出不會屈服當局的威嚇，將照樣參加今年晚會的黎智英亦同樣被控以煽惑未經批准集會。

今年4月，包括黎智英和何俊仁在內的共15名香港民主派知名人士，已被港府控煽惑、組織及參與未經批准集結案，涉及去年反修例運動中8月18日、8月31日及10月1日集會遊行，並於今年5月18日提堂。