楊潤雄去信全港中小學校長：學校應勸止學生在校內作政治表態

綜合香港方面消息顯示，香港教育局局長楊潤雄6月10日向全港的中小學校長發信，指學校應勸止學生罷課或在校內作政治表態，並稱若學生屢勸不改就應訓輔及懲處。他強調，不能接受反對港版國安法的活動，而所謂“公投沒有法律基礎，學生無謂浪費時間做沒有意義的事”。他又稱，港府教育局在立法後會制定教材，目前未有具體內容，學生暫時不應討論。

廣告 繼續瀏覽後續

據立場新聞報導，楊潤雄在信中提到，學校應提醒學生切勿參與危險或違法活動，亦不應罷課，形容在學校呼口號、拉人鏈、張貼有政治信息的標語及唱相關歌曲，都是政治表態，會破壞和諧校園及令人誤會是學校立場。他提出，學校若發現有學生髮起、組織、參加或慫恿同學參與這些活動，應立即勸止，屢勸不改就應按校本訓輔及懲處。信內還形容教師若參與罷課，是向學生示範以違規方式表達政治訴求，教育局會嚴肅跟進。

報導指，針對北京對港版國安法的立法行動，香港中學生行動籌備平台早前宣布，聯同 23 個工會舉行“罷工罷課公投”，目標是取得至少一萬個中學生有效投票，總票數達六成贊成，就會開展大規模罷課準備。港府則在隨後發聲明強烈譴責，稱行動是利用學校作為表達政治訴求的場地，故意誤導甚至煽動學生。

對此，楊潤雄重申，所謂“公投”背後是推動反對國家安全立法，這是不能接受，應該制止。他還指香港教師應緊守崗位，不應罷課罷教，稱若有教師參與罷課，屬疏忽職守，將政治帶入校園，向學生示範以違規方式表達政治訴求，學校應采紀律行動，教育局亦會嚴肅跟進，亦不可以請事假罷課。

此外，信件另花大篇幅解釋港區國安法的內容，指一般市民不受影響，要求學校向學生明確解釋，引導學生“理性分析”，又強調香港沒有“公投”制度，學校不應任由學生參與“毫無意義的公投”，更不應容許罷課。據悉，在去年反修例運動期間，楊潤雄就曾多次向香港各大學校校長或家長發信，表示堅決反對罷課及不應叫口號、拉人鏈等，上周曾稱若師生在校內違國反歌法，校方無法處理可報警。此外，香港教育局自去年 6 月曾向 22 名教師發出譴責信或警告信，稱如教師再次作出失德行為，局方將考慮取消其教師註冊。

另據香港電台報道，楊潤雄最新在一個電台節目被問到是否不容許唱反修例歌曲《願榮光歸香港》時表示，很難逐首歌評論，坊間有很多創意，不斷有新歌或改編歌。但他強調，這首歌很明顯是政治上宣傳的歌曲。而就學生在學校音樂比賽唱革命歌曲《孤星淚》（《悲慘世界》）又是否容許，楊潤雄說，覺得《孤星淚》可以唱，但要視乎當時環境、目的、宗旨，會否干擾校園，或帶有政治目標鼓勵其他同學，干擾校園影響情緒及學習。他稱，不是歌詞字眼問題，而是背後是否推動一些東西。

楊潤雄透露稱，希望學生在校園專心學習，等待國安法正式條文公布後，教育局會做相關教材，並為老師提供培訓，透過學校做推廣。他並重申，專業老師不應罷課，“學生也不應浪費時間做無謂的事”。對此，香港教育界立法會議員葉建源則批評稱，楊潤雄的信中用了“非常強硬的措詞”，強烈傾向規定學校“只能唱好，不能質疑”，與學校本來鼓勵學生有多方面、獨立的思考的理念背道而馳。