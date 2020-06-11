滙豐姓英又姓中結果是兩邊一頭空

彙控集團亞太區行政總裁王冬勝早前在香港“撐國安立法”的街站簽名聲援，隨即引來英美政界批評。美國國務卿蓬佩奧周二晚發聲明，罕有地點名批評王冬勝“卑躬屈膝”，在上周參加聯署支持“港區國安法”，是支持北京破壞香港的自治，以及破壞聯合國簽署條約所作出的承諾。他認為，王冬勝的表忠為彙控在北京贏得些少尊重，卻令彙控在中國的業務繼續被利用，作為對倫敦的“政治籌碼”。

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註冊地均在英國的滙豐及渣打由於面對國安法立法態度軟弱，早前在英國政界亦引來極大迴響，指其違背英國既定立場。英國議會香港問題小組主席卡邁克爾（Alistair Carmichael）向滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）致函指，王冬勝舉動引起下議院重大關注；下議院領袖Jacob Rees-Mogg則批評，滙豐立場更接近中國政府，而不是英國；工黨影子內閣外交大臣Lisa Nandy和影子財政大臣Anneliese Dodd向兩行發公開信，表示深切關注，斥責兩行行為與金融機構應遵守的價值框架完全不符，末代港督彭定康則狠批中國向外資企業施壓，要求立場需與中國一致，否則不能與中國做生意，手法如同黑手黨。

滙豐派遣王冬勝到接站簽名，其實也是受到前香港特首、全國政協副主席梁振英所逼出來的。在香港商界紛紛表態支持國安法“以表忠誠”，而梁振英早前在面書發文點名在香港起家、利潤主要來自中國的英商滙豐銀行，若不表態支持港區國安法，“隨時可能會被中資銀行或其他銀行取代”。

之後人民日報微信號轉載北京日報微信公號文章《坑華為，亂香港？滙豐銀行吃飯砸鍋是自絕前途》，批評滙豐銀行未有表態支持港區國安法，斥其損害中國主權、尊嚴和人民感情，“吃飯砸鍋是為不義，背​​信棄義之輩”，並指滙豐銀行在“孟晚舟事件”中“出賣夥伴”、“賣友求榮”，是“牆頭草”、“兩面人”。

在英國註冊、業務卻以大中華為主的滙豐，在北京強大的壓力，遂遮遮掩掩的由今年已過退休之年、68歲的王冬勝以路經街站的形式簽名支持國安法，隨後又以香港總商會會長的名義接受訪問，再度表態支持港區國安法。

滙豐冀望在中、西兩個陣營左右逢源，但反而是兩邊不討好。蓬佩奧的聲明指出，美國與其盟友共同反對中國的脅迫策略，認為彙控就是其中一個例子。早前有報道指出，除非倫敦允許華為建設5G網絡，否則北京將懲罰彙控，並會拒絕履行在英國建設核電站的承諾。蓬佩奧昨稱各方應將中國對彙控的恐嚇作為警示，稱美國願與盟友共同對抗中國的“威脅性欺凌策略”。

蓬佩奧又點名批評王冬勝早前簽名支持北京是“災難性決定”（意指港區國安法），是破壞香港自治，並違背其在聯合國備案的《國際條約》所作出的承諾，嘲諷王冬勝的表忠並沒有為彙控在北京贏得多少尊重，但彙控在中國的業務卻繼續遭北京繼續利用，並淪為對抗倫敦的“政治籌碼”。

彙控及渣打其中一名基金股東英傑華（Aviva）則罕有表態，表示對兩大銀行在未知港區國安法的細節下而表態支持立法，感到不安，稱“若企業作出政治性聲明，就必須接受隨之而來的企業責任”。目前英傑華分別持有彙控及渣打1.35億股及5361萬股，即0.66%及1.7%股權，持股市值分別為53.59億及23.78億元。彙控股價由年初至今已下跌接近四成，該股昨日收市跌1.49%，收報39.75元。

英傑華投資總監David Cumming斥兩銀行在不了解港版國安法細節或實際操作的情況表態，坦言“若公司發表政治聲明，他們必須接受隨之而來的責任”，並期望日後發現國安法傷害香港自由，兩銀行亦願意發聲。