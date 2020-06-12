邱垂正：中共霸權是動蕩變數 將儘力與港人站在一起

台灣陸委會發言人邱垂正6月12日參加會議時表示，“中共霸權本質往往是造成香港動蕩變數，台灣作為亞洲民主堡壘將盡最大能力與努力，與香港民眾站在一起，支持香港追求自由民主普世價值。”

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據中央社報道，邱垂正當天是在參加台灣國立政治大學國際關係研究中心舉辦的“回歸後中港關係的變遷”會議時，在視頻致詞時作出的上述發言。他談到，1997年香港主權移交時，中國大陸宣布香港實施“一國兩制”，承諾“港人治港、高度自治、50年不變”。台灣和國際社會為了支持香港自由民主，持續督促中國大陸履行承諾。但邱垂正稱，“中共的霸權本質對民主、自由、人權、法治的無知與敵視，往往是造成香港動蕩變數，也是製造陸港矛盾的根源。”他指出，“過去一年以來，中共與港府對‘反送中’運動的諸多作為，嚴重挑戰香港‘一國兩制’，更令港人對香港未來產生強烈危機感。”

邱垂正說，“疫情稍有緩和之際，中共不僅沒有反思‘送中條例’為何引起民情如此激憤，甚至變本加厲在今年逕行制定‘香港版國安法’，嚴重侵害香港自治權，此舉不僅引發國際高度關切與譴責，也加深香港民眾恐慌。”他強調，“文明國家的法律理應是人民保護傘，而非箝制自由的枷鎖。假借國安之名，行侵害香港民主、人權、自由之實，只會引發更大的不滿與社會不穩，更將危及香港國際金融中心地位，長遠而言對港有害無益。”

邱垂正還在發言中稱，“台灣的政策一貫主張，支持香港捍衛普世價值，永不放棄追求民主自由。政府要強化對港人的關懷與協助，台灣作為亞洲民主堡壘，將盡最大能力與努力，與香港民眾站在一起，支持香港追求自由民主普世價值。‘自由的台灣，撐住香港的自由’。”發言最後，他提到，“再過19天就是香港主權移交23周年，希望香港能持續保有自由民主、繁榮穩定，重新恢復耀眼光芒。”

值得一提的是，針對中國全國人大日前通過港版國安法，台灣總統蔡英文隨後表示要援助港人，並讓陸委會統籌推出“香港人道援助關懷行動方案”，不過近日則傳出台政府高層對此有分歧，因此援港方案進入行政程序後“被卡關”。對此，邱垂正曾於11日回應稱，“是因應香港局勢發展，進行更細緻完整規畫，沒有所謂‘方案難產’的問題”。他說，陸委會會做好‘分內事情’，積極溝通其他機關，‘我們有時間感，但沒有具體日期’。”