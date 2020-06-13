北京港府出言恫嚇6.20香港公投形容是“煽動港獨”

“香港眾志”和其他團體計畫在6月20日舉辦公投，決定是否以罷工、罷課來反對港版國安法，對此中共和港府分別出言恫嚇，並形容主辦者是“煽動港獨和暴力”。

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國務院港澳辦12日以“自問自答”形式，批評“有人把黑手伸向學校，伸向未成年人，搞所謂中學生罷課行動”，又點名斥責香港眾志黃之鋒和鄭家朗“是在為自己的罪行錄上再添下重重的一筆”，要求教育部門“把規矩用起來，斬斷伸向教育、伸向孩子的黑手”，“必須讓一切煽動港獨、暴力的言論在學校絕跡。”

此外，港府繼早前警告學校不得容許師生參與罷課公投之後，公務員事務局局長聶德權亦在12日對多個工會組成聯合陣線，就港版國安法舉行罷工公投一事發出警告，指公務員工會號召成員參與罷工公投是“不能接受”。

港澳辦發言人將矛頭指向香港教育，指摘不少香港學校的教育偏離一國兩制是“毫無疑問”，“港獨思想和鼓吹暴力在校園蔓延”，並以有老師宣稱鴉片戰爭中，英國侵略中國是為了消滅鴉片，及被考評局DQ的試題等事件為例，再點名斥港大法律系副教授戴耀廷“長期鼓吹違法達義”、公民黨主席梁家傑“公然聲稱暴力是解決問題的一種方式”、公民黨黨魁楊岳橋稱“留案底的人生更精采”，狂轟這是“毒化心靈”、“播撒港獨的種子”、“侵蝕一國兩制的根基”。

發言人表明，“全社會都應當積極行動起來”，指名教育管理部門和有關機構“要恪盡職守，依法履職、依法盡責，要把規矩用起來，斬斷伸向教育、伸向孩子的黑手”。又指香港的教育“必須堅守愛國、法治、自強、包容、和諧等香港的核心價值，必須讓一切煽動港獨、暴力的言論在學校絕跡。”

雙辦之一的中聯辦，其發言人亦發新聞稿要求學校“立即勸阻和嚴肅處理”，“有激進團體針對香港國安立法在學校煽動聯署、罷課”；同時斥責有政治團體和別有用心的政治勢力千方百計地把政治帶入校園，極大衝擊學校的正常教學秩序，“使香港教育呈現一些觸目驚心的亂象，嚴重影響青少年的健康成長”。

在香港，公務員事務局長聶德權表示，公務員工會號召公僕參與罷工公投，做法不能接受。政府亦譴責有關工會採取政治性激烈手段，聲言政府對違反守則的公務員，定必嚴肅追究。新公務員工會回應指根據法例，僱主不得阻止僱員行使參與職工會的權利，呼籲政府作為全港最大僱主，勿知法犯法。

多個工會組成聯合陣線，就港版國安法舉行罷工公投，包括新公務員工會。政府發言人不點名強烈譴責有公務員工會採取政治性罷工的激烈手段，反對國家安全立法，揚言政府絕不會坐視不理，又指香港法律沒有公投制度，所謂公投既無憲制基礎，亦無法律效力，公務員必須認清事實，保持理性，切勿參與其中，以免辜負廣大市民的期許。發言人重申根據《公務員守則》，公務員必須對在任的行政長官及政府完全忠誠，不受本身的政治信念所支配或影響，對於公然違反守則的公務員，政府定必嚴肅追究。

新公務員工會傍晚發聲明回應，指工會對投票內容沒有預設立場，僅擔當籌備角色，負責任地回應同事對港版國安法的擔憂。對於政府聲稱公投是政治性質活動，工會指投票內容除涉及影響各行各業的國安法，各工會亦可就相應權益議題設立投票，例如新公務員工會就加入了公務員凍薪及宣誓等事宜，並非政府聲明所理解的“公投”。工會指今次行動一再強調只允許各自工會會員投票，沒有指出投票結果可代表全港民意，作為負責任的工會，以投票決定工會行動方式，符合程序及規章。