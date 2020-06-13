民建聯前社區主任高喊“警察加油”揮刀衝入人群亂砍

港九新界多區舉辦6.12反修例包圍立法會一周年社會展覽，一名白衣男子一邊高呼“警察加油”和“曱甴（蟑螂，乃警察對黑衣年輕者示威者的侮辱稱呼）”口號，一邊揮刀衝入觀塘街站的人群，幸好被在場人士制服，一名見義勇為的男子在糾纏過程中右手遭到割傷而大量流血。根據蘋果日報和網媒立場新聞報道，涉嫌行兇者為親北京的政黨民建聯的前社區主任鄺星宇。

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報道指，他在涉嫌行兇前，曾經在社交媒體Instagram發文稱︰“終於諗（想）到個好好的死法，死之前又可以出返（發泄）積壓了如此長久的冤屈同氣，警察加油打死曱甴”。

6月12日，觀塘區議員響應一周年的反修例活動，於港鐵觀塘站A出口近裕民坊小巴站的空地設置街站。至晚上9時左右，圍觀市民陸續離開，其間一名撐警的白衣男子突然手持生果刀，襲擊在場市民，其後以涉嫌傷人被警方拘捕。

據現場消息指，意圖行兇者在街站旁邊高叫“曱甴”及“警察加油”等撐警口號，多名記者上前追訪，有市民上前與他理論，雙方發生爭執，未幾白衣男突然揮拳。在場市民立即還擊，詎料白衣男突然亮出生果刀指嚇，其間有人大叫：“佢有刀㗎”。多名市民見狀上前制服白衣男，一名見義勇為黑衣的男子，過程中右手虎口遭割傷，大量流血。

在場便衣探員趕至將白衣男制服，又拉起封鎖線。現場遺下大灘血跡及多張用作止血的紙巾，而生果刀套亦被遺棄在安全島上，受傷黑衣男由救護員送院治理。

觀塘區區議員李嘉達指，當時他在現場維持秩序，協助市民離開，突然聽到有人大叫，於是跑至上址，已經見到一名男子手部流血，白衣男亦已被制服在地。他引述目擊者表示，黑衣男虎口位置的傷口頗深，缺了一塊肉，血流如注，要由義務急救員處理傷口。

警方表示，一名27歲男子在街站旁邊叫囂，並突然持刀襲擊現場人士，警員遂以涉嫌傷人將他制服拘捕，他現正被警方扣查，而事件中一名22歲男子受傷則已被送院接受治理。據知，被捕男子為民建聯前社區主任鄺星宇，他在順天邨擔任地區工作近兩年，去年11月曾有意參選區議會選舉，惟在提名期前一日突然宣布退選，事發前他曾在其ig出post，標註在觀塘站外，並聲稱：“終於諗到個好好嘅死法，死之前又可以出返積壓咗咁耐嘅冤屈同氣，警察加油打死曱甴”。