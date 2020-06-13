民調顯示六成港人歸咎中央和港府打擊一國兩制信心

香港民意研究中心12日發布“我們香港人意見群組”的調查顯示，超過六成受訪者認為，港人對一國兩制沒有信心，中央和特區政府對此應負上很大責任，當中民主派支持者有高達九成認為政府須負上責任。這個調查明顯與北京和建制派指責民主派和反政府運動是顛覆一國兩制的說法大相徑庭。

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香港民意研究這次是發布“我們香港人意見群組”的調查結果，調查若多數市民對於一國兩制沒有信心，誰應負上很大責任。結果顯示有超過六成市民認為特區及中央政府須為此負上很大責任，當中民主派支持者有高達九成認為政府須負上責任。

以上調查於6月8至11日期間進行，共收回8806份回應，當中7620份回應為民主派支持者，897份回應為非民主派支持者。調查結果顯示，民主派支持者當中高達92%人認為“中央政府/中國/中國人”須為多數市民對一國兩制沒有信心負上很大責任、88%人認為是“特區政府/官員/紀律部隊”、65%人則認為是“建制派”。而非民主派支持者則依次有57%人認為“民主派”須對此負很大責任、49%人認為“特區政府/官員/紀律部隊”、41%人認為是“中央政府/中國/中國人”。

若將兩邊數字合計，並依“民主派”及“非民主派”的比例調整得出，則整體依次有67%人認為“特區政府/官員/紀律部隊”須負責任、65%人認為是“中央政府/中國/中國人”、44%人認為是“建制派”。

香港民意研究所主席鍾庭耀表示兩個組群的看法兩極，而“我們香港人”計畫名譽總監梁啟智分析調查結果時表示，政府近一年來不斷“出招”，如“港版國安法”或教育上的整頓，背後假設一國兩制運行不順暢是因為港人有問題，然而調查正顯示相反的結論，“反映香港人並唔系咁諗，更多覺得系中央、特區政府嘅問題。”

梁分析數據時指出，民主派支持者的意見集中，近九成人均認為主要責任屬中央及特區政府，但非民主派的意見則相對沒有那麼集中，只有接近六成人認為責任屬民主派，“但認為有問題嘅第2、3位都系特區同中央政府”，表示非建制派支持者在一定程度上都認為政府有責任。相反，一直被指斥的“外國勢力”，即在選項中的“外國/國際社會”整體只有14%人認為有責任，即使非民主派支持者也只有15%人。

另外，香港民意研究所同時公布最新的“疫後復常指數”，香港民意研究所數據科學經理戴捷輝指有56.8%市民認為可完全撤銷限聚令，近無成市民不滿香港政府應付武漢肺炎的表現，數據有所下降，亦有近4成滿意政府表現，數據有上升，戴指對比上次調查結果有明顯變化。