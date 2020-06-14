北京傳話九月立法會選舉民主派贏了也將被DQ出局

國務院港澳辦旗下全國港澳研究會副會長劉兆佳表示，北京不會容忍民主派在今年九月的立法會選舉中贏得過半議席。劉說，倘若主張“攬炒”的人取得超過35席，北京必定出手。所謂“攬炒”就是玉石具焚、同歸於盡的意思。事實上，香港民主派認為北京漠視香港國際金融中心地位硬要為香港製定國安法，只為保住共產政權才是終極的“攬炒”。

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劉兆佳表示，北京不會容忍民主派取得過立法會70席的過半數議席，揚言若主張攬炒的人仍拿到逾35席，北京必定出手。有民主派認為，劉的說法正反映在北京眼中，香港所有的權力都是北京所賜，就算按照法規贏得選舉也可以被北京收回。

劉兆佳接受明報訪問時指拋出中國憲法第31條，指香港實行的制度由人大規定，若香港出現嚴重動亂，甚至危害國家安全，北京或會修改香港的制度，扭轉局面。

中國憲法第31條，正是港府經常強調，成立香港特區和制訂基本法的根據。第31條規定：“國家在必要時得設立特別行政區。在特別行政區內實行的制度按照具體情況由全國人民大民代表大會以法律規定。”

劉兆佳又提到，若抱攬炒理念的民主派取得35席以上，即是香港社會大多數人以“同歸於盡”的心態對抗北京，屆時香港就會被確認為“危害國家安全”的地位，以至是容許外國勢力利用香港為顛覆基地，他說：“中央已經出手到什麼地步強硬對待外部勢力？甚至提出（港版）國安法，會不會容忍到35+及攬炒？肯定不會。”

他又點名以公民黨郭榮鏗為例，指郭主持內會主席選舉半年仍未能選出主席，被兩辦（港澳辦和中聯辦）批評為沒有擁護基本法、違反議員誓言，所以可想像攬炒理念也會成北京眼中違反誓言的行為，有關的參選人可能連入閘資格都沒有，即使能當選也會被DQ。

民主黨主席胡志偉表示，他不會天真地覺得中共還會讓民主派按制度去參選，然後又會接受選舉結果。從2014年北京提出全面管治權的說法開始，胡認為北京已抱着“從來無想過將權力交給香港人”的想法，所以劉兆佳的說法，只是更直白地演繹中共那種“香港所有的權都系北京授予”的想法。

胡亦警告北京，若北京大舉以DQ阻止35+，只會激起社會更大、甚至可能是全方位的反抗，同時，亦向外界說明，北京根本無意兌現、遵守、履行一國兩制、基本法、《中英聯合聲》等國際承諾。