台灣辦反送中運動一周年晚會要求蔡政府兌現庇護港人承諾

在台灣的香港人以沒有主辦單位形式發起的「無大台」「遍地燭光悼六四」活動，2020年6月4日晚間在台北自由廣場前舉辦，民眾在活動開始時默哀致意,紀念「六四」31周年。現場一度達2000人參與。圖為參與民眾穿著支持香港的上衣參加「六四」紀念活動。

香港「反送中」運動一周年，在台港人與十多個台灣公民團體13日晚間在台北自由廣場舉行「抗爭未完，台港同行」周年晚會，主辦單位統計，參與者超過七千人次。他們要求台灣政府儘速兌現庇護港人方案的承諾。

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包括民進黨、國民黨、台灣民眾黨、時代力量等立法院朝野黨團都派出代表參加。晚會提出四大訴求，一、反抗中國帝國主義擴張，香港是香港人的香港；二、正視國安惡法，完備援助機制；三、拒絕香港黑警與紅色資本入境；四、為因應香港移民做好準備。

銅鑼灣書店創辦人林榮基致詞時表示，他始終認為香港年輕人要先好好保護自己，他說，猶太人離開德國才能重建自己的家園，這是歷史事實，因此希望香港年輕人可以先離開香港，或許能來到台灣，才能長期抗爭。

對於援助香港的方案，林榮基認為，不能太急，他知道台灣擔心中國大陸人士會假扮香港人過來，對台灣做一些違法的干預，因此政府小心，他可以理解。但他建議，台灣政府能從人道立場，放寬港人在台停留時間，至少放寬到一年，讓港人可以思考下一步。

林榮基也提到，如果港人真的過來台灣生活，首先要注意自己的行為，跟台灣人一起保護這塊土地，這個是最起碼的。是否能對台灣民主自由有所幫助，是港人來台前應該思考的。

台灣人權促進會法務主任王曦在台上呼籲，政府應採納民間團體的建議，儘速通過港澳關係條例18條施行細則，讓港人有明確求援機制可以依循。

香港澳門關係條例第18條內容是：對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。

民進黨副秘書長林飛帆表示，關於援助方案，政府還有很多細部規畫工作必須進行，相信機制未來明確之後，就會儘快跟大家說明。

國民黨立委陳以信表示，希望政府提出的人道救援方案能儘早落實、提出內容，國民黨在這個角度上會持正面態度。

香港眾志秘書長黃之鋒則透過影片表示，面對北京，台灣跟香港是命運共同體。但希望有一天是「今日台灣、明日香港」，不論是總統民選或是投票罷免市長等民主體現，希望香港人也能有機會享受到自己選自己政府的機會。

中央研究院台灣史研究所副研究員吳叡人則在致詞時說，「港獨」本來並不多，現在香港人離心離德都是北京逼出來的。過去有多少時間點可以化解香港怒火，但北京與港府都拒絕，「因為他們不是民選政府，他們只有一套，就是鎮壓」。於是流水彙聚成洪水，將會衝倒帝國主義的高牆。