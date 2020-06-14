李家超：執行國安法警員需接受品格審查 遵守保密原則

香港保安局局長李家超6月14日向媒體表示，依照中國全國人大“港區國安法”立法，北京是否在香港設立國安機構，由國安按需要去決定。他並指出，香港警方的專責隊伍成員則需通過品格審查，內容包括對香港的忠誠度及遵守保密原則等。

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李家超曾在10日接受《南華早報》採訪時透露稱，警隊計畫就“港區國安法”的執法事宜，成立一個專責小組，職責包括收集情報、調查和培訓人員等。他並指，這一新的警隊部門將由警務處長鄧炳強領導。同樣就這一話題，他當天在出席無線電視採訪時介紹稱，香港警隊正研究設置專責隊伍，負責在“港區國安法”實施後即時執法。他指出，澳門已為 23 條立法多年，並設有維護國家安全委員會。李家超認為，澳門以特首擔任主席的維護國家安全委員會值得香港參考，形容涉及國家層面的事，特首是向北京交代和負責的最高代表。不過，李家超亦強調，雖然香港和澳門存在相似的地方，但兩地要處理的問題性質及複雜性上都不同，實際香港會如何處理，將要根據實質的法律條交和香港的具體情況再決定。

另當被問及北京是否應在香港設立國安機構時，李家超回答說，按照人大的決定草案，中央會按需要在港設立國安機構，並指會尊重國家在這方面的看法。他還提出，絕對認同“在國家安全上只有一個標準，就是‘國家’的標準”。李家超稱，香港作為一個城市，對國家安全的認識及理解理所當然沒國家層面多。他重申，中央在國家安全上擁有多年經驗，收集情報及網絡上都比香港強。李家超曾在之前的採訪中提到，港警成立執行國安法的部門日後考慮加入其他紀律部隊的成員。

對此，他介紹指，港府提早部署專責隊伍負責在“港區國安法”實施後執法，是要準備就緒，而提早部署不代表要在國安法實施第一日就進行拘捕。特別是有關專責隊伍的實際人手，李家超則提出，要視乎條文要求而定，但強調隊伍成員必須具有強的分析、洞察能力，並是投入工作、對工作有熱誠的人，同時亦需通過品格審查，包括對香港的忠誠度、在維護國家安全內知道自己的責任、遵守保密原則，並對維護國家安全的看法及理念與當局一致。李家超揚言，隊伍成員要對付的人可能很聰明，或是“高手”，就如平民百姓，未必會覺得對方有意圖，但他們可能在做危害國家安全的事。

面對是否會考慮招聘已退休富有經驗的警務人員、是否規定隊伍成員為中國籍、是否要求成員進行宣誓或發表擁護《基本法》和特區政府的聲明，李家超則回答稱，所有方案都會研究，不會排除任何可能性。他還強調部門專業化相當重要，將向隊伍成員提供培訓，並接受充分的法律專家支援，令隊伍的執行效果和效益更大。他談到，若隊伍在其他範疇可與其他紀律部隊合作，令執行效果更大。他續稱，港府會考慮，希望透過合作達到多元化，但整體都是以警隊作為主力。