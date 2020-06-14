港共批鬥港大微生物專家袁國勇配合美國誣陷中國

港區全國人大代表、工聯會會長吳秋北13日在面書發文，大肆攻擊港大微生物學系講座教授袁國勇及其團隊在國際醫學期刊的研究文章，是誣陷中國來洗刷美國於抗疫中草菅人命，批評“袁科學家是美國強有力的外援”，又抨擊袁以“不懂政治”來包裝政治主導科學。

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港區國安法尚未在港實施，吳秋北對袁發起批鬥，充分反映香港已倒退至“要紅不要專”的文革年代。

本身是中國工程院院士、國家衛健委高級別專家組成員以及香港政府防疫專家顧問團成員的袁國勇，今年3月與港大醫學院名譽助理教授龍振邦於明報撰文，批評中國指“美方先播毒”的說法“毫無實證，自欺欺人，勿再亂傳，以免貽笑大方”，直言疫症“緣起武漢”，此病毒“乃中國人劣質文化之產物”，食野味的“陋習劣根”才是病毒之源，若不改正，10多年後必現沙士3.0。惟袁龍二人遭強國網民瘋狂批鬥後，同一晚上突然撤回該文章並致歉，並聲稱自己“不懂政治”。

吳秋北在面書以《科學、民意政治化，實際就是訛詐》題發文，批評袁國勇及其團隊早前於國際權威醫學期刊柳葉刀（The Lancet又名刺針）發表的研究，指今年3月由湖北返港的400多名港人，武漢肺炎血清陽性比率為4%，推算湖北省5,900萬人中可能有220萬人已受感染。帖文指“用4百多樣本就能推算220萬人受感染，以此計算，14億中國人口，不是有5.3千萬受感染？！這麼驚人的數字，內地還能這麼平靜，陸續復工，那當真不是將共產黨妖魔化，而是神化了！”

帖文又指，先是美國哈佛大學醫學院指通過衞星監測，顯示武漢肺炎去年8月已在中國傳播，之後袁國勇配合美國打擊中國；並指袁國勇不用武漢進行了約1億個核酸檢測的數據，而用400多個樣本的數據，“就像放着中國14億公民的民意忽略不計，只聽零星幾個港獨分子大聲叫囂，那又代表得了什麼？！科學、民意全部政治化，實際就是訛詐！”。帖文指，“這是袁科學家的絕活，上下其手於科學與政治之間，令人大開眼界”。

不過，袁國勇的研究卻與另一國際權威醫學期刊自然（Nature）的研究相若。自然同樣發表有關武漢不同群組市民的武漢肺炎血清陽性比率為3.2%至3.8%人，於湖北省錦州及洪湖市，不同群組市民的武漢肺炎血清陽性比率為1.3%至3.6%，研究數據與袁國勇的研究基本上略同。自然的研究同時由廣州南方醫院及重慶醫科大學等多名內地專家進行。