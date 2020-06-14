譚惠珠自爆中央制定港區國安法其實已經等了23年

基本法委員會副主任譚惠珠13日在香港電台《香港家書》節目中自打嘴巴，聲稱中央為香港製定國安法，“其實已經等了23年”。譚此說基本上否定港澳辦副主任張曉明早前的講話。張日前在基本法頒布30周年網上研討會致辭時表示，一定程度上認同，中央出手處理港區國安立法，是反對派和激進分離勢力逼出來。

廣告 繼續瀏覽後續

譚惠珠表示，在香港訂立國安法，從香港回歸當日起，中央其實已經等了23年，直到香港有人表明一定擋住基本法第23條立法，中央就不得不出手，如今訂立港版國安法為“事在必行”，即使短期內有爭議，但憑着今日中國是個有能力及承擔的國家，能立於不敗之地。

她又說，最近英國公布會將BNO持有者在英國逗留的時間，由半年延到一年，或有助BNO持有人取得居留權，她認為，BNO護照過期可以去重領，當疫情及港區國安法訂立後，香港仍然是充滿發展前途的地方。她提到她的舊同學在回歸前舉家移民到美國，97年後又重返香港，其子女也在大灣區工作和置業。

譚惠珠引述1984年4月16日鄧小平會見香港基本法起草委員時，鄧指回歸後的香港，勿以為中央一切不管就是萬事大吉，可能有外力干預，亦會有香港自己內力破壞，到時中央就不能不管了。

譚惠珠另在一個論壇上表示，港版國安法訂立後需要有效機制執行，國家安全的保障不是一般警務人員的工作，必須經過更專業的培訓，需要更好的網絡、資訊和國際視野才可做到，因此必然要在港設立機制，和香港警方一起或建立工作關係，令港版國安法可有效執行。

她說，法律條文未出，已有人急急反對，是對國家安全不重視，強調一國兩制在國安方面不設防，被外力和香港本身一些破壞力量，令香港雞犬不寧，“一國兩制最重要就系一國，一國不保兩制就不保。”