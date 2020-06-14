鄭若驊：要求港區國安法全部依照普通法不切實際

香港律政司司長鄭若驊6月14日在律政司官網，發表了題為“從法律層面再次解釋國安法”的文章。她在文章中稱，要求國安法條文全部依照普通法行文，是不合理及不切實際。此前，香港大律師公會12日發聲明要求，國安法不應具追溯力、條文及其內容的解釋和應用都需按照普通法原則處理、設日落條款並於香港自行訂立國安法例後失效等

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香港大律師公會在周五的聲明中對“港區國安法”草案提出11項建議，其中包括要求“港區國安法”不應具追溯力；案件必須按普通法原則處理，法律應符合《基本法》及《公民與政治權利公約》對市民權利的保障；港區國安法下罪行的檢控， 應嚴格按照香港刑事程序處理；若任何人因涉嫌違反港區國安法被拘捕及拘留，在任何情況下應於48小時內獲釋，或由法庭決定是否允許延長拘留；除由香港終審法院提請外，全國人大常委不應就港區國安法釋法；港區國安法應在香港自行就國家安全立法後終止等內容。大律師公會認為，港區國安法旨在填補現行香港特區法律的真空，應提出設日落條款，即在香港自行就《基本法》23條立法後終止。

鄭若驊最新發表的文章則不點名地回應了大律師公會的聲明。鄭若驊稱，中國有成文法和普通法兩套法律制度，“對於要求屬全國性法律的國安法的法律條文全部依照香港普通法的法律行文是不合理和不切實際的。但當然法律條文必須行文清晰和明確”。另就國安法應設立日落條款的提議，鄭若驊表示，人大常委會有權經徵詢基本法委員會和港府意見後，對《基本法》附件三的法律作出增減，“因此建議設立日落條款實在是多此一舉”。她提出，如果想正確地進行討論，大家必須緊記全國人大常委會制定的國安法是全國性法律、是從國家層面提出法律框架和執行機制。

鄭若驊稱，中國大陸成文法制度和香港普通法制度擁有一些相類似的特點，包括追溯力、假定無罪的原則、舉證的責任、證據的標準及法律清晰的要求等。她並重申，北京在香港推行國安法立法只是為了防範、制止和懲治極少數危害國家安全的違法分子，以維護香港的繁榮穩定，讓“一國兩制”行穩致遠。