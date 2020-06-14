香港財政司司長陳茂波：總失業人數或見15年來最高

香港財政司司長陳茂波6月14日介紹指，當地失業率無可避免會由4月份的5.2%，進一步攀升，並有很大機會超過2009年金融海嘯期間的最差情況。他預計，香港總失業人數或見過去15年來最高。

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據香港電台報道，陳茂波擬文表示，港府推出的財政預算案及兩輪防疫抗疫基金的措施，不同款項正陸續發放到目標行業或組群手上，隨著香港疫情大致緩和及逐步受控，市民開始回復外出，海外國家疫情仍較反覆，市民現時較長時間留港，加上發放 1萬元現金計畫的規模達700億元，即使市民僅花掉當中的一部分，相信都可對經濟帶來一定的提振作用，亦有望改善消費市道氣氛。

陳茂波續稱，港府計畫發放1萬元現金的計畫，將於本月21日父親節當天開始接受登記，預計當天早上是系統最繁忙的時段，但由於本月21日至30日期間成功登記的市民，一律同步在7月8日起收到款項，市民不用急於在首天登記。他指出，近期香港就業情況持續惡化，從趨勢看，當地的失業率無可避免會由四月份的5.2%進一步攀升，很大機會超過2009年金融海嘯期間最差的情況，總失業人數或見15年來最高。

對此，他提出，如果在此時此刻仍然以不同的借口作出各種暴力衝擊的行為，無異於直接摧毀這些中小企及僱員的喘息空間。他表示，希望大家暫時放下矛盾，聚焦應對經濟難題，讓收入減少的市民和正陷財務困難的企業，能有改善收入的空間。