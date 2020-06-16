衝擊立法會一周年迄今612人被控暴動罪學生占近四成

去年6月12日為整個反修例運動的轉捩點，在金鐘的示威後來演變至衝擊立法會，警方用催淚彈、橡膠子彈驅散，事後時任警務處處長盧偉聰將抗爭定性為一場“暴動”，特首林鄭月娥及後表明同意警方的定性。群眾顯然反對。之後的6.16香港有200萬人上街，“學生不是暴徒”、“我們沒有暴動”的口號呼聲此起彼落。運動的五大訴求，亦有“撤回暴動定性”一項。

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根據警方的數字，從去年6月9日至今年5月31日，一共有8986人在抗爭活動中被捕，其中1808人被起訴各樣罪名，最多人被起訴的，正正是暴動罪，人數也剛好是612人。網媒立場新聞根據警方數字的分析發現，當中學生佔38%，三分之一年齡在20歲以下。

根據網媒立場新聞的統計分析發現，被控暴動罪的612人，其中三分之一的年齡在20歲以下，而學生更佔38%。被指於6.12金鐘參與“暴動”的21歲救生員早前於區域法院認罪，法官強調示威者“直接衝擊法治”、“無視法律及罔顧警員安全”，稱判刑必須具有足夠阻嚇性及考慮公眾利益。最終在考慮該暴動事件的規模、暴力程度、被告認罪及其年齡等後，以 6 年作為經審訊後罪成的量刑起點。由於被告認罪扣減三分一刑期，終判囚 4 年。換言之，每一個被控暴動罪的抗爭者，都面臨類此相當的刑期，

立場新聞訪問多個在反送中運動里被控暴動的人，了解他們抗爭的初衷，記錄每一個“612分之一”在此人生關口上的不安與期盼。另一方面，立場新聞整理數據，嘗試呈現這612人的年齡、職業分布。

根據報道，從去年6月12日至今年1月19日中環遮打花園集會，警方單日拘捕最多人者是11月18日理工大學圍城戰的284人，其次是9月29日金鐘遊行的99人、十一國殤“遍地開花”的49人、7月28日中西區遊行的42人、8月11日尖沙咀警署外示威的29人以及10月6日反蒙面法示威的28人等。

立場新聞的分析發現，被控暴動罪有三分之一年齡在20歲以下，16歲至20歲的有207人、11至15歲者有14人、21歲至30歲的有324人，以及31歲至40歲的有47人。

該網媒的進一步分析發現，接近38%被控暴動罪的，都是學生。其次有申報職業的包括文職、建築及工地工人，以及餐飲業的，各佔大概4%有多，余次是服務業的2.68%、教育界1.51%以及醫護界的1.34%。無申報職業的有16.22%、其他一覽佔20.4%，另外申報無業的有5.69%。