博爾頓爆料指特朗普對百萬港人上街反應“我才不管呢”

曾經是特朗普白宮國家安全顧問的博爾頓在其新書爆料指出，特朗普與中國之間的外交周旋，其實軸心一直都是為了他的連任作為考量，就算是香港反修例運動、六四30周年、制裁華為等議題，都只不過是他為了得到中國領導人習近平幫忙助其連任而可以犧牲的籌碼。博爾頓以2019年6月29日特、習兩人在大坂的會談為例指出，特朗普以中國充裕的經濟能量，要求習近平助他連任，包括購買產自支持特朗普州份的大豆和小麥。

廣告 繼續瀏覽後續

博爾頓在新書中指出，中、美雙方糾纏與貿易談判之際，港人反抗中國對香港的欺凌政策情緒日益高漲，逃犯條例修訂是觸發這場運動的星火，2019年6月初，百萬計的人上街示威。

博爾頓說：“我第一次聽到特朗普對6.12有150萬人上街示威的反應‘那真的是大事情’，但他立即接著說‘我才不管，我們也有人權問題’。”

博爾頓在新書中又說：“我希望特朗普可以看到香港的發展，將可以作為對中國的一個影響力，但我真的錯了。同樣在6月，六四屠殺事件正借30周年，特朗普拒絕透過白宮發表一紙聲明，聲稱‘那是15年前的事（日子也搞錯）了，管它呢？我只不過想達成協議（貿易協議），其他我都不管’，事情就這樣決定了。”

博爾頓還說，特朗普和習近平在見面時，還經常相互吹捧，只是各有各的目的，例如習近平在2018年對特朗普說，希望特能夠一直六年都做總統（意思即希望特連任）；而特朗普則回應說習近平是“中國歷史上最偉大的領導人”。

博爾頓指出，特朗普與習近平之間的對話，反映了特朗普的貿易政策缺乏連貫性，只是他個人政治利益凌駕於國家利益之上。例如特朗普在處理華為和中興一事，商務部長羅斯和其他人早已再三敦促特朗普就問題上要嚴守美國制裁伊朗和其他流氓國家的法律。而華為和中興這些中國“公司”最主要的目標就是要透過5G等通訊科技來滲透美國。

但特朗普卻利用這些提議作為一個與習近平拉關係的機會。例如在2018年，羅斯和商務部已經向中興實施罰則，但特朗普卻一手取消有關決定。在2019年，他願意撤回對華為的刑事控訴，只要中國肯答應貿易協議，這主要當然是為他的2020年的連任競選。

博爾頓指出，特朗普作為總統的理念，並非基於任何哲學，或任何政策上的偉大宏圖，它只不過是圍繞他個人。

博爾頓的新書《白宮的一段往事：就在那個房間所發生的事》，將在6月23日出版。上文是根據華爾街日報對該書的節錄。