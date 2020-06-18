港府露口風：立法會選舉反對國安法者當選也可被DQ

繼早前北京一個智庫披露中央政府將不惜動用取消資格（DQ）的手法，也不會容許民主派成為立法會的多數之後，特區政府政制及內地事務局局長曾國衛17日表示，香港立法維護國安“天經地義”，如有人反對，“會惹人質疑”是否效忠香港，能否適合做議員，或許最終由選舉主任決定。

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在今年立法會九月選舉之前曾國衛發表這番說話，似乎暗示民主派人士就算當選，也可能因為他們反對國安法的立場而遭到取消當選資格。

港府過去曾經利用各類手法DQ當選的民主派立法會議員，有些議員因為被指言論涉及港獨、有的因為就任宣誓程序不符規定，而遭到選舉主任取消資格。現在，反對國安法似乎成為又一個DQ民主派的借口。

另外，17日出版的文匯報刊登了曾國衛的專訪，曾在專訪中說，選舉主任會核實每名參選人是否符合參選資格，及是否真誠擁護基本法、效忠香港特區，會因應“過去的言論、事實和證據”判斷，他表示國家安全是“大家都有”的憲制責任，如果參選人“原則上、根本上”反對國安法，“是否還可以說是效忠中華人民共和國香港特別行政區呢？不難會令人對此有質疑。”

曾又表示人大訂立國安法的決定“合憲、合法”，如果反對全國人大決定，“是否擁護基本法？我覺得這是一個問號。”而基本法已明確規定了立法會職能，如果有人一心癱瘓政府運作，也會令人質疑他如何效忠香港特區，“唯一忠告是，如果怕被 DQ 的，最好是要真誠擁護基本法、真誠地效忠中華人民共和國香港特別行政區。若口是心非、虛言承諾，最終也會有人審視相關言行。”

曾17日見記者時重申，對國安法立法有意見是可以，但若有人從“根本上、原則上否定”香港要有國安法，“是否惹人質疑呢？”

本周初，國務院港澳辦旗下智庫“全國港澳研究會”的副會長劉兆佳表示，北京不會容忍民主派在今年九月的立法會選舉中贏得過半議席。

劉兆佳表示，北京不會容忍民主派取得過立法會70席的過半數議席，揚言若主張“攬炒”（即與香港玉石具焚同歸於盡的人）取得逾35席，北京必定出手。有民主派認為，劉的說法正反映在北京眼中，香港所有的權力都是北京所賜，就算按照法規贏得選舉也可以被北京收回。