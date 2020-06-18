蘋果日報指多名神秘人物24小時接力跟蹤黎智英

香港連日來發生民主派人士聲稱被神秘人物跟蹤事件，最近連壹傳媒和蘋果日報創辦人黎智英也成為跟蹤目標。根據蘋果日報報道，多名神秘人士連日來於《蘋果日報》大樓外徘徊，並開車24小時接力跟蹤壹傳媒創辦人黎智英，他們有財力、行動亦有組織，估計至少動用5架私家車及近十人進行跟蹤，身份成謎。《蘋果》記者今日直接向跟蹤者查問，揭發當中包括由背景不明神秘媒體“真傳媒服務公司”聘用的“資料搜集員”（researcher）”，對方拒透露跟蹤真正原因，聲稱只是“搵食”（討生活）。

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根據報道，一連兩日至少有5輛可疑車輛在該報大樓外徘徊，車上人士更多次舉機向大樓多個出口拍攝，當中包括向租車公司租用的七人車、還有寶馬、平治以及一架的士，部份車輛一車數人，並曾多次追蹤壹傳媒創辦人黎智英的座駕。其中一輛向皇冠車行租用白色豐田七人車於16日早上8時起已停泊在大樓正門大閘外，至17日早上該輛白色七人車再次出現在大樓A閘外，車上4名中年男子並無落車，雙耳戴上耳機，其間多次在車上用手機拍攝大樓環境包括停車場、出入口，動機成疑，至中午近12時4名男子突然下車吃飯。

大約一小時後，大批“藍絲”（親共撐警人士）拉起“剷除賣國賊”橫額到大樓閘外示威，聲稱要聲討壹傳媒創辦人黎智英，整個過程持續約10分鐘，該4名可疑男子一直未有上前參加示威，僅在旁觀察拍攝，之後藍絲大媽陸續登上中港車牌的私家車及七人車離開。

大約數小時後，黎智英登上私家車離開大樓時，其中兩名可疑男子立即登上白色七人車，餘下二人則繼續留守大樓正門及則門，疑為防誤中空城計，附近一輛黑色七人車亦尾隨黎智英的座駕開車離開。

兩名未有上車的可疑男子不斷在大樓外徘徊，該報記者立即上前向其中一名可疑男子了解，查問其身份及到場目的，對方二話不說拿出一張相當簡陋的證件，展示證件手勢極之純熟。

記者見到證件上寫有可疑男子叫李X業（Lee XX Yip Robert），為“真傳媒服務公司”的資料搜集員（Researcher），辦證日期居然是兩日前（2020/06/15），顯示他是兩日前才入職的新人。記者不斷問他“你們在這幹嘛？你們公司在那裡？有沒有電話？”，對方不斷表示“不知道”，僅指自己到場搜集資料及剛剛入職，與同事會合後便會離開。記者發現，這名男子與一名加入警隊逾30年的高級警員同名同姓，不知道是否同一人，而據知該名高級警員在2006年及2018年兩度取得長期服務獎章，但未知是否退休。

該神秘男子其後與另一名戴墨鏡的男子離開蘋果日報大樓範圍，並沿駿光街一直往巴士站前行，其間二人對記者提問三緘其囗，直到後來才無奈回應：“你跟我們這麼久也沒用的，我們都是收人工（工錢）打工而已，不要問我啦”。其後記者再問：“你們還要來多少天？”，黑衣男竟稱：“我不能說，大家心照（心裡明白）啦，不要再問啦”，之後便登上巴士離開。

另一方面，白色及黑色七人車由蘋果日報大樓一直尾隨黎智英座駕，其間另有一架黑色平治私家車加入“跟車”，當黎智英返回何文田的大宅後，黑色七人車停泊在嘉道理道街口位置，一直“睇水（把風）”，而白色七人車竟停泊在大宅附近，相當張揚。

該報記者上前直問：“究竟啥事你們要跟黎智英？”，對方支吾以對表示自己都是記者，又指自己有證件，但一直都未有向記者出示所謂的“記者證”，亦未有交代自己屬於哪間傳媒機構，“沒啦，黎智英是名人，所以公司叫我們來看一下，放心啦沒事的”，之後便關上車窗，未有再回應記者所有提問。其後黎智英外出食飯時，涉事兩架七人車仍然一直尾隨。

記者翻查資料，發現所有在蘋果日報大樓徘徊的七人車及私家車全部都是屬於租車公司，而第一名被記者查詢的男子報稱任職的“真傳媒服務公司”（英文名稱為Kingsman media company），則於2017年2月開業，報稱業務地址為尖沙嘴麗斯中心10樓一個單位，業務性質為“media”。據商業登記資料，“真傳媒服務公司”唯一擁有人叫Zhu Zong Jie（朱宗傑），他英文名字使用普通話拼音，身份證號碼是R字頭，相信是由大陸來港後獲身份證的人士，家住元朗一屋苑。但記者查不到任何其他有限公司與朱氏關連，朱的身份背景亦不詳。

當記者根據“真傳媒服務公司”商業登記證上門了解時，發現單位竟為一間服務式辦公室，門外亦未有掛上“真傳媒服務公司”的招牌，單位內的接待員僅指“真傳媒服務公司”的負責人已經下班，不願透露“真傳媒服務公司”何時開始租用上址單位，僅着記者留口訊待有關負責人回覆。

記者又在互聯網發現兩個名為《真傳媒》的網站，分別是源自台灣及馬來西亞，聲稱去年成立開站，但網站內幾乎見不到本港的新聞，亦未有詳細列明機構的地址，所以難以證明“真傳媒服務公司”是否與《真傳媒》有關。

其中一個網址為“www.truthmedia.news”的《真傳媒》網站，其發言人晚上回應《蘋果》時強調跟蹤事件與它無關，他指truthmedia.news是台灣一間媒體，是正派經營、獨立運作的媒體。

近期民主派屢屢遭神秘人士跟蹤，其中6月5日，立法會議員譚文豪晚上離開立法會期間，遭兩名操內地口音男子跟蹤偷拍，譚上前理論時，男子更即時刪除相片，並否認是警察，惟對自己身份支吾以對。當譚文豪致電報警時，男子突拔足狂奔，並於灣仔演藝學院附近逃去無蹤。

而就在譚文豪揭發自己遭人跟蹤後翌日，香港眾志秘書長黃之鋒及多名眾志成員，晚上8時許前往新蒲崗會址開會，其間發現發現一名男子明目張膽地舉起手機拍攝他們，當時不以為意。至晚上11時許，眾人落樓驚覺該名男子未有離開，隨即上前質問。然而，該名男子突然情緒激動，誣衊眾志等人搶劫，最後登上附近一輛的士敗走。

另外，立法會議員陳志全及南區區議員袁嘉蔚過去亦曾在facebook發帖，稱過去數天被跟蹤偷拍，其中袁嘉蔚貼出一張喼帽男照片，指每次對方被揭發都狼狽而逃，認為這種“秘密警察”式監控滋擾是白色恐怖，更擔心國安法即將落實，國安進駐香港將會成為常態。