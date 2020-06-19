國民黨新兩岸論述提4大支柱 江啟臣：本黨絕非是小綠

自台北方面消息，中國國民黨改革委員會結論6月19日出爐，在兩岸新論述方面，根據建議案，國民黨應用4大支柱建構台海新關係，並呼籲對岸應正視中華民國是主權國家的事實，本於中華民國憲法的兩岸共識，才能重新開啟兩岸官方對官方的協商。

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據中央社報導，經過國民黨改革委員會兩岸論述小組數周的醞釀後，改委會在當天上午召開全體會議。建議案中首先肯定“九二共識”過去的貢獻，並指但民進黨長期抹黑“九二共識”，讓部分台灣人民對未來前途極度恐慌，從而對兩岸合作抱持懷疑和抗拒。建議案還稱，“目前是民國85年飛彈危機以來，台灣海峽最危險的時刻。國民黨應該提出解決兩岸難題的具體主張和為什麼如此主張的理由，讓民眾明瞭國家所面臨的挑戰和未來可以選擇的方向”。而基於當前情勢，他們建議用4大支柱建構和平穩定的台海新關係。

這4大支柱包括“第一，堅持中華民國主權：拒絕‘一國兩制’，對岸應正視中華民國是一個主權國家的事實，唯有本於中華民國憲法的兩岸共識，才能重新開啟兩岸官方對官方的協商；第二，保障自由民主人權：政治意識型態不該是侵害人民自由的借口，大陸方面不應藉由反台獨之名，強迫兩岸的台灣民眾和企業表態。近年中共當局在處理如香港民主運動及吹哨人李文亮的專斷作法，把台灣民眾的心愈推愈遠。”

報導指，建議案提出，若中國大陸加速政治改革，落實民主法治，對兩岸關係絕對具有正面意義；國民黨應推動兩岸間簽署“人權協議”，以尊重人權作為兩岸官方管理民間交往的基本原則。其內容還包括，“第三，維護台灣安全優先方面：台海和平是兩岸共同責任，大陸應放棄對台武力威脅，第一步應減少機艦繞台行動；兩岸應建立‘意外防止機制和行為準則’，雙方艦艇及航空器相遇時，彼此應避免做出挑釁和干擾的動作，以消除擦槍走火的風險，也向世界展現兩岸有決心以和平方式解決衝突的自信；第四，創造雙贏共享繁榮：國民黨應繼續推動兩岸經貿的長期發展，並建立透明公開的監督機制，健全兩岸經貿體質，創造為台灣人民所共享的富庶繁榮。”

建議案還談到，國民黨應持續推動兩岸協議監督條例立法，建立兩岸談判透明開放及有效監督的法規制度；為確保兩岸經貿的果實惠及一般台灣民眾，該黨應制定“黨公職兩岸交流行為準則”，杜絕不正當的利益交換，也保障合法合理合情的兩岸交流。值得一提的是，在改建議案被公布後，國民黨中常會上有聲音質疑，其內容跟着民進黨走，“難怪被稱為小綠”，對此國民黨黨主席江啟臣則回應指，國民黨絕對不是小綠。他稱，“九二共識”的變化，不是國民黨的變，而是民進黨和北京當局的變，造成民眾的不信任和誤解。

面對質疑，報導指，江啟臣強調，“國民黨絕對不是小綠，他無法接受這種的說法，國民黨是要走回正統中華民國、中道路線，堅持國父當年創黨理念，自由民主不是民進黨的專利，國父當年推翻滿清，為的就是自由民主，怎麼會到今天自由民主變成民進黨的理念。”他認為，兩岸關係最重要的是兩岸問題如何解決，‘九二共識’之所以存在也是為了解決問題，才有這樣工具性的論述。”他談到，“‘九二共識’的變化，不是國民黨的變，而是民進黨和北京當局的變，造成民眾對‘九二共識’的不信任和誤解。”

江啟臣稱，“北京當局的兩岸目標是‘一國兩制’，民進黨則是台獨黨綱，那國民黨的兩岸目標是什麼？這是國民黨在‘九二共識’之外，必須回答民眾的問題”。他表示，此次兩岸小組提出的4大支柱正是國民黨處理兩岸關係上必須守住的基本條件。