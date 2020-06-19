黃之鋒出席民主峰會：或是我尚存自由時的最後證言

香港眾志秘書長黃之鋒在周四通過互聯網參加了第三屆哥本哈根民主峰會，並發言指，“這可能是我尚有自由的最後證詞”。他在講話中呼籲國際社會、尤其是歐盟應對北京施壓，用實際行動與港人站在一起。

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受到新冠肺炎疫情影響，此次峰會周四和周五一連兩天以視頻會議形式舉行。有關探討香港局勢的環節由美國政治新聞網站POLITICO編輯希斯 （Ryan Heath）與黃之鋒對談進行。黃之鋒在發言中提到，去年夏天，數百萬香港人走上街頭，反對中國政府一項實質上將綁架合法化的立法。他指出，自那以來，遭港警逮捕並指控為暴徒的人數已經超過了香港囚犯的總數——上千人被捕，還有很多人受傷、失蹤。

黃之鋒稱，香港從2014年的雨傘運動到2019年的反送中運動，港人與共產黨政府進行了長期的抗爭。他表示，但是，北京不僅沒有兌現在1984年與英國簽署的《中英聯合聲明》中對香港的民主承諾，“習近平皇帝對香港自治的打壓反而越發嚴酷”。黃之鋒稱，就在他在這場峰會上發言的同時，北京的立法機構正在面向香港敲定一項涵蓋廣泛的《國家安全法》的細節，針對像他這樣的民主活動人士。

黃之鋒提出，所謂港區國安法以空泛模糊的“勾結”針對民主派人士和議員，目的是切斷國際社會與香港的聯繫和支持，他本人也將被因言獲罪。他談到，“今日出自我口中的每一句話，很可能在不久的將來成為法庭上的犯罪證據”。他續稱，“檢察官會根據這項覆蓋面廣泛的《國家安全法》把人們送進監獄 。我們邁向民主的長征會被迫遭受長期鎮壓，或許就像共產黨時代的波蘭，秘密警察駐紮在城市中 。”

黃之鋒舉例指，北京過去也曾以國家安全為由拘禁外國人，包括瑞典人權機構工作者達林（Peter Jesper Dahlin）、加拿大外交官及商人、台灣人權工作者李明哲等。他說，“只要中國把國安放優先，沒有人是安全的，公民記者、書商、非政府組織（NGOs）工作者、宗教團體、作家和人權份子都會陷入險境。”

黃之鋒強調，港人過去一年的抗爭，不只是為了政治問題，同時是為了經濟問題，滙豐銀行（HSBC）不斷受北京壓力就是具體例子。他呼籲國際社會和投資者，共同捍衛香港一直享有的自由經濟、自由市場、自由貿易港及資訊自由流通。講話中，他並表示，中國過去20年在亞洲、歐洲、非洲急速擴張影響力，“世界正從中國噩夢中蘇醒過來”。

黃之鋒指樂見七國集團（G7）外長同日發表聯合聲明反對港版國安法，認為歐洲國家的態度較以往更為強硬。不過，他強調歐盟作為人權事業的推動者，不應該再姑息北京，在新疆和香港問題上應考慮實施制裁、禁運等措施，“以實際行動表達與香港人站在一起”。據悉，哥本哈根民主峰會的主辦單位是非政府組織“民主聯盟”，該組織是丹麥前總理、北約前秘書長拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)領導下於2017年成立。該機構並在隨後的2018、2019和今年舉辦3屆峰會。另據了解，中國駐丹麥大使館曾對黃之鋒參與峰會提出抗議，指他“乞求外國干涉香港事務”，更體現中國進行國安法立法的必要和急迫性。