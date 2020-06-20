台灣外交部：將攜手國際 推進香港及全球民主自由

歐洲議會在周五以大比數通過決議，強烈譴責中國強推港版國安法。對此，台灣外交部周六回應稱，台方將與國際社會一同努力，促使北京確保港人的自由民主權利，並將持續與理念相近夥伴合作，推進全球的民主與人權發展。

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歐洲議會當天以 565 票贊成，34 票反對，62 票棄權的投票結果，通過了針對中國向香港推行國安法的多項無約束力議案。決議強烈譴責港版國安法侵害香港自治，及中國近年對港干預日益增加，並批評中國在港通過國安法的決定，違反國際條約《中英聯合聲明》及《公民權利及政治權利國際公約》。該議案還向歐盟及成員國提出多項建議，包括建議成員國利用經濟優勢向中國施壓，並指一旦中國政府在港實施國安法，歐盟及成員國應就中國違反國際法，考慮將中國告上海牙國際法庭。議案還要求成員國在22日與中國舉行的視頻峰會上，將港版國安法視為首要討論事項，並應在峰會上向中方官員提出其他人權問題，包括維吾爾人的人權狀況等。

據中央社報道，台灣外交部對此回應稱，“相關決議內容顯示歐洲議會對香港民主與自治的高度重視及強力支持。面對香港情勢持續惡化，台灣政府將與國際社會一同努力，促使中國政府信守承諾，確保港人的自由權利與民主選舉。”台方表示，“也感謝歐洲議會在決議文中肯定台灣的民主成就。台灣處於全球民主社群的前線；政府將持續與理念相近夥伴合作，推進全球民主與人權發展。”同樣在周五當天，台總統蔡英文以視頻的方式參加了哥本哈根民主峰會，並發表演講。她在講話中提出，“如若放任反民主力量及獨裁勢力在國際間擴張，民主價值將形同被漠視。”她表示，“台灣因此與國際社會一同呼籲北京當局信守承諾，尊重港人的基本自由。”

蔡英文指出，“香港幾星期後回歸中國23周年，但香港的情況持續惡化，表明台灣會繼續提供香港人民必要的人道協助”。她還強調，依照台灣的經驗顯示，毋須犧牲民主都能夠成功抗疫，又指疫情引發全球供應鏈及經濟策略重新布局，全球所有理念相近民主國家應該更密切合作。