國台辦：庇護“亂港分子”將禍害台灣民眾

針對台灣日前公布“香港人道援助關懷行動項目”，中國官方國台辦周五回應表示，為“黑暴”和亂港分子提供庇護並引入島內，只會繼續禍害台灣民眾，也是對香港事務的干涉。

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台灣陸委會周四公布“香港人道援助關懷行動專案”。根據該“專案”，台灣方面將將設立“台港服務交流辦公室”，專門針對未來可能來台尋求庇護的香港抗爭者提供必要協助，包括居留、安置、法律諮詢、生活照顧和協助在台就學、就業等。

中共國台辦發言人朱鳳蓮周五回應就此問題的質詢時，將“援助行動”指為台灣插手香港事務、破壞香港繁榮穩定的政治圖謀。

國台辦在其官方聲明中表示，“台灣為黑暴和亂港分子提供庇護並引入島內，只會繼續禍害台灣民眾。“台獨”“港獨”合流破壞“一國兩制”和分裂國家的圖謀絕不會得逞。”

路透社報道指，數月來香港民眾反對北京加強對港施壓的抗議活動在台灣獲得民意同情和支持。在公布香港人道援助關懷行動項目之後，台灣陸委會周五發表聲明，重申台灣是法治社會，項目協助對象依法仍須以“合法入境者”為前提。

陸委會主委陳明通此前在記者會表示，建立的“對港服務交流辦公室“7月1日開始正式運營，下設”諮詢服務“，“專案管理”和“”行政庶務”三個組，為來台的香港抗爭者提供庇護和必要服務。他同時也強調了救助者必須是合法入境，必須符合港澳條例18條規定。陳明通表示，行動專案提供的是“援助”而非“救援”，因為台灣法律授權就只允許政府做到這個程度。相關評論指，這顯示民進黨政府在香港事務上的謹慎，儘管給予道德支持，但無涉中國內政，也避免挑釁中國，進一步惡化兩岸關係。