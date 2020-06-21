大律師公會葉巧琦：特首指定法官審案前所未聞 憂行政干預司法

香港大律師公會副主席、資深大律師葉巧琦6月21日在出席活動時提及港區國安法草案說明時提出，草案並未有就罪行定義，罰則也沒有具體細節，呼籲儘快公開細節。她並指，草案列明由特首指定法官處理國安案件是“聞所未聞”，擔憂會構成行政干預司法獨立。

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據《立場新聞》報道，葉巧琦當天在出席《城市論壇》時表示，從字面看，由特首指定法官的做法已經完全是行政干預，強調司法獨立是香港基石，此做法是“聞所未聞、聽所未聽”，情況十分令人憂慮。她強調，“提訴的是香港特區政府，現在居然是特區政府告一名被告時，是由特區政府首長行政長官去指派法官審理？”

同樣就被公布的港區國安法草案說明，葉巧琦談到，仍未看到有關這四類罪行的明確定義，也沒有具體罰則，究竟是按成文法，還是按普通法處罰，呼籲儘快公開細節。她表示，“如此重要的一條法律，無必要這麼神秘，是應該儘快公開”。此外，香港大學法律系退休教授、美國法學家戴大為（Michael Davis）在最新就草案說明內容接受《紐約時報》訪問時指，草案中有關犯罪的定義語意含糊。他認為在法律上存在灰色地帶，本質上法院能推翻的機會極微。戴大為還提及，草案中有關“勾結外國或者境外勢力”的條文，有可能會被用作拘捕及控告為外國政府和機構工作的港人，“外國勾結一罪，明顯地可被用作針對到華盛頓和倫敦（作遊說）的港人”。

同樣就相關爭議，紐約大學法學院教授、中國法專家孔傑榮（Jerome Cohen）亦表示，港區國安法令香港司法制度出現“戲劇性變化”，容讓中央能夠以從未想過的方式操控香港。他在接受英國《衛報》訪問時指，關鍵問題如被控人士是否會“被送中”審訊等，因草案具體條文未見影，因而未尚有答案。他質問稱，“國家安全罪行的定義是什麼？特首會以什麼準則委派法官（審理國安案件）？為何需要此特殊的制度？... 跡象顯示（北京）領導班子對於如何處理敏感困難議題，仍存在不確定因素和意見分歧。”

而在另一邊，香港律師會前會長、港區全國政協委員蘇紹聰則認為，港區國安法是全國性法律，他認為在國家憲制秩序中，其憲制地位應等同《基本法》，而《基本法》保障司法獨立，最重要是保障法院的獨立審判權。他宣稱，根據《基本法》中央經已有權任命兩名法官，《國安法》屬於國家層面的事，案件很多時涉及國家機密，如由特首指派法官去行使參與權，他認為是非常合理。

中國人大第十九次會議於20日閉幕，《新華社》下午公布草案主要內容。草案內容包括，特區政府設立維護國家安全委員會，主席由特首擔任，委員會將設國家安全事務顧問，由中央政府指派，負責就香港特區維護國家安全委員會履行職責相關事務，提供諮詢意見。此外，香港政府對危害國家安全案件有管轄權，但須由行政長官指定的法官負責處理。同時，中央會在港設立維護國家安全公署，駐港國安公署會在“特定情形下”對“極少數”國安案件行使管轄權 。值得注意的是，草案還包括，“香港特別行政區本地法律與本法不一致的，適用本法規定；本法的解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。”