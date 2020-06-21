岑子傑辦事處遭刑事毀壞 被不明人士噴黑漆

當地時間周日凌晨4點半，香港社會民主連線（社民連）政黨副主席﹑沙田區議員岑子傑位於瀝源邨福海樓的辦事處，遭不明身份男子噴黑漆塗污，並寫上粗口字句。對此，港警表示目前案件列作刑事毀壞，交由沙田警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

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綜合當地媒體報道，事件發生在周日凌晨 4 點 20 分，一名黑衣、戴帽和口罩男子先用噴漆噴黑岑子傑區議員辦事處左方一個監控攝像頭，其後再在門外噴字，整個過程被辦事處右方另一個監控攝像頭拍下。整個過程僅用約30秒。早上8點半，警方接獲保安報案指，岑子傑的區議員辦事處，遭噴黑漆塗污，包括監控攝像頭﹑門牌，門簾並寫上粗口字句。目前案件仍在調查中，案件列作刑事毀壞。

岑子傑現為香港民主人權陣線召集人，曾在去年組織多次反修例遊行。而在反修例運動進入高潮後，他還在去年 8 月曾二度在街頭遇襲，11 月當選沙田區議員。據悉，岑子傑目前已報名參加民主派立法會選舉初選。就這一事件，社民連主席黃浩銘隨後趕赴現場稱，目前仍在翻查監控錄像查看，尚未知何人犯案，但指嫌疑人作案手法低劣，雖然門外一個監控攝像頭被噴黑，但仍有另一個監控攝像頭可拍攝現場情況，並指目前辦事處除3處位置遭噴漆外，暫未有任何損失，而警方今早已聯絡他併到場拍下照片。

黃浩銘指，該辦事處至今已啟用近半年，首次遭淋黑漆，對事件感到遺憾，望警方儘快緝兇。他認為此次潑漆並非個別事件，與近日民主派人士被騷擾跟蹤等行為或有關，指他們近日在進行社區服務時亦被身份不明人士跟蹤，直言“今次是噴漆，下次怎樣？”