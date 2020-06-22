博爾頓暗指特朗普恐會棄台 蘇貞昌：台美協護區域和平

美國前國安顧問博爾頓在即將出版的新書《事發之室：白宮回憶錄》中爆料稱，中國國家主席習近平曾要求特朗普總統審慎處理台灣問題，甚至直接對後者稱，不要讓台灣總統蔡英文訪美或對台軍售。博爾頓在書中預言稱，繼庫爾德人之後，台灣或成下一個被特朗普拋棄的對象。對此，台灣行政院院長蘇貞昌6月22日對書中涉台內容回應指，台美民主理念一致，會協力維護區域和平。

廣告 繼續瀏覽後續

中央社21日披露了博爾頓書中更為具體的涉台內容。這本近600頁的新書按計畫將於23日於公眾見面。其中涉台內容包括，博爾頓指，特朗普在聽過從中國投資致富的美國華爾街金融人士的話之後，對於台灣就特別“消化不良”（dyspeptic）。博爾頓稱，特朗普最喜歡的比較是指著麥克筆筆尖說“這是台灣”，然後指著總統辦公桌“堅決桌”說“這是中國”。博爾頓在書中感嘆稱，“美國對另一民主盟友的承諾與義務不過如此”。

此外，新書還提到，中共中央政治局委員楊潔篪2018年11月8日與博爾頓會面時曾告訴他，台灣是美中關係最重要及敏感的議題，“我們在防止台灣獨立方面有共同利益”。博爾頓寫道，這“有如我們是共謀者，而我當然不這麼認為”，並指楊潔篪不斷提及“一個中國”政策，錯誤描述這有利於北京。

新書還披露，2018年12月在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉辦的20國集團峰會（G20）晚宴上，習近平曾強烈要求美方謹慎處理台灣議題，而特朗普表示同意並說他會機警應對。博爾頓稱，習近平隨後在去年的大坂G20峰會期間再次提及台灣問題。他向美方表示這牽涉中國主權及國家完整，並警告美中關係可能會因此陷入困境，要求特朗普個人關注這項議題。博爾頓稱，習近平還極力主張美方不要讓台灣總統蔡英文訪美或軍售台灣，他認為這是維持兩岸穩定最重要的兩件事。

博爾頓在書中分析指，習近平大部分立場直接否定了1979年美國《台灣關係法》，這項立法授權美政府就防禦目的向台灣進行軍售，提升台灣防衛能力。他在書中表示，實際上，台灣並不好戰，相反地，美國前副總統奎爾（Dan Quayle）曾告訴他，台灣大幅縮減軍力，近年來減少超過一半。博爾頓稱，“這個大錯誤讓我感到吃驚”。新書並提及，美國國務卿蓬佩奧去年拖延批准向台灣軍售F-16戰機的國會通知，除了擔心特朗普對於所有對台軍售案經常性抱怨之外，那次可能真的會拒絕讓軍售案往前推進。博爾頓稱，鑒於美國軍售烏克蘭的微妙情況，這並不是幻想。

在探討涉台問題的最後，博爾頓強調，他離開白宮後，特朗普拋棄了敘利亞的庫爾德人，有關他可能拋棄的下一個對象已揣測紛紛，台灣正好是最接近名單上的第一位，且可能會一直在那個位置上。他續稱，只要特朗普繼續擔任總統，這“不是一個令人開心的前景”。對此，蘇貞昌當天回應稱，“台灣和美國在民主理念上都是一致的，多少年來，兩國間互動良好，尤其在總統蔡英文領導下，台美關係可以說是有非常大的進展。”

蘇貞昌續指，“包括先進武器的銷售、包括美國國會通過友台的很多法案、高階的互訪等，大家都看得到，相信為了維護區域的和平，美國、台灣都會一起協力”。報道指，當他被問到東沙島是否要加強防護一事時，蘇貞昌回答說，“蔡總統一再宣示，保衛國家主權領土，寸土不讓，基於保護整個台灣的主權，保衛國土相關應有的作為都需非常的嚴謹及大家團結一致。”

另當被追問中國大陸導彈總數增加，是否對台威脅也會多一點的問題，蘇貞昌稱，“今年全世界最痛苦、最關心的就是武漢肺炎疫情，在此時此刻，中國政府應該全心全力防止疫情的擴散。”他續指，“但中國仍不斷機艦繞台，對區域和平穩定多有困擾，令人覺得很遺憾，也希望中國應該把國力放在照顧人民、紓解疫情上。”他強調，“台灣基於保護國家、人民，隨時都做好最妥善的準備。”