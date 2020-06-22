林鄭月娥：港區國安法勢在必行、不容有失

香港特首林鄭月娥在6月22日以視頻方式出席活動時表示，港區國安法是讓香港經濟重新出發、重回“一國兩制”軌道， 確保社會穩定及維持企業信心的重要舉措。對此，她強調，“事在必行、不容有失”。

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據《立場新聞》報道，當天在北京舉行的“財新論壇”上，林鄭月娥受邀發表視頻講話。她提及，香港過去一年經濟受到多重打擊，去年 6 月開始的社會動蕩和暴力事件，大大影響香港的國際聲譽和穩定營商環境。她還談到，香港除了今年年初失去全球最自由經濟體地位，在瑞士洛桑管理學院剛發布的《世界競爭力年報》中，當地的競爭力也由全球第二位降到第五位。加上自年初至今的疫情威脅，以及必要防控措施下，香港首季經濟按年大幅收縮 8.9 %，是有紀錄以來最大跌幅，而最新失業率也有所上升。

講話中，林鄭月娥聲稱美國近年不斷在貿易和其他事情挑起紛爭，令中美政經關係處於緊張狀態，在中國全國人大宣布港區國安法後，美國政府和議員又發表一連串的制裁言論，試圖打擊中國及香港，以達到政治目的。她強調，“香港經濟要重新出發、重建秩序和重啟信心至為重要，全國人民代表大會決定授權人大常委會，制定有關香港特別行政區維護國家安全的法律，就是香港重回‘一國兩制’軌道、恢復憲制秩序、確保社會穩定、維持企業和個人對香港信心的重要舉措，是勢在必行，是不容有失的。”

林鄭月娥續稱，香港擁有自由開放的經濟，優良的法治傳統和司法獨立制度、公平競爭的環境、簡單的稅制及低稅率、世界級的金融市場，以及大量專業人才等優勢，只要堅持和完善“一國兩制”，嚴厲打擊危害國家安全的違法分子，止暴制亂，香港仍然“商機處處”。她說，“我們會抓緊亞洲區內的蓬勃發展，以及國家‘一帶一路’倡議和‘粵港澳大灣區’發展的機遇，讓香港不單可以恢復元氣，還可以更上一層樓。”

林鄭月娥指出，未來一年，特區政府會繼續積極與國家相關部委跟進，早日落實已公布的涉及粵港澳大灣區的政策及爭取新的政策突破。特別是在金融方面，特區政府會加強推動建立跨境理財通機制、推動交易所交易基金納入“深港通”等。港府財政司司長陳茂波亦在演講中表示，未來香港會用好“一國兩制”給予的特殊優勢，一方面認清自己的發展定位，保持和提升自身競爭力，另一方面抓緊機遇，積極融入國家發展戰略，以自身所長服務國家所需，協助包括“一帶一路”倡議和粵港澳大灣區發展等的推展，並從中確保自身經濟實現長足發展。據悉，2020財新夏季峰會由財新傳媒主辦，於6月21日至23日在北京舉行，主題為“重啟全球信心”。