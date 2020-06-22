英外相拉布就駐華使館微信發布涉港文章被刪表關切

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）6月21日通過推特表示，對英國駐華大使館發布的社交媒體涉港聲明遭受審查加以關切。他並指，作為《中英聯合聲明》的共同簽署方之一，英國有權在需要時表達英方的顧慮。

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拉布的推文寫道，“關切中國審查了由英國駐華大使館發布的一條與香港有關的社交媒體聲明。作為《中英聯合聲明》的簽署方之一，英國在有顧慮時將它們表達出來是正確的”。拉布的這條推文隨後得到了美國國務卿蓬佩奧的轉發。蓬佩奧並附文表示，“我們與我們的英國朋友們站在一起，因為我們同樣相信中國人民應得知真相，而不是宣稱”。

英國駐中國大使館在上周五通過微信公眾號，針對中國媒體近期涉及香港問題和英方態度的報道，進行了一系列的回應和澄清。但不久後，這一文章遭到了微信的屏蔽。據悉，英國駐華使館在當天通過微信刊登了一篇題為“關於香港問題的更正說明”的文章。文章就中國多家媒體有關香港問題和英方態度的報道加以澄清和回應。該文以首先列舉中國媒體報道概要和相應鏈接，並附上英方回應的方式向讀者介紹了就所涉問題來自英國的態度。

例如，澎湃新聞在今年6月6日曾刊登了一篇題為“英國敞開大門歡迎‘港獨’？梁振英的回應亮了”的文章，並指英國支持港獨，對此英使館回應指，“這不是真的，英國明確承認在一國兩制的框架下香港是中國的一部分。英國希望這個框架可以持續下去，也是香港的和平與繁榮的關鍵。”另有中新網在10日刊登了題為“外交部：中國政府治理香港的法律依據與《中英聯合聲明》無關”，意指“中英聯合聲明是歷史文件，不具備現實意義”。

對此，英使館回應表示，“中英聯合聲明是在聯合國登記在案的具有法律效應的國際條約，自1985年6月12日至今仍有效。”英使館稱，“這份中英兩國之間的協議明確了香港的高度自治權，除外交和防禦等事項，其享有的權利和自由50年不變（到2047年）。聲明稱：‘香港現有的社會和經濟體系，以及生活方式將不會改變，’其中包括‘權利和自由’。中方的承諾，包括對權利和自由的表述，獨立司法和法制，是香港保持繁榮和其生活方式的關鍵”等。