大律師公會：特首指定法官審案史無前例 削弱香港司法獨立

香港大律師公會6月23日就港區國安法草案說明，有關由特首指派法官審理危害國家安全罪行案件發出聲明。聲明指出，這一安排令人憂慮，若落實將是“史無前例”，並將會削弱香港特別行政區的司法獨立。

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大律師公會指，香港的司法獨立可體現於三方面，即法官的任命是基於其專業資格及相關的經驗、法官任命過程中政府只有最低限度參與，以及法院事務及調配資源，包括指派案件的主審法官，應交由司法機構自行決定。聲明表示，在現行制度下，特區政府的行政機關，包括行政長官在內，並不會自行指定、或指派個別法官去審理某類型或某宗案件。聲明提到，按新華社報道，行政長官將被賦權，指定一名或若干名法官，審理某一特定的刑事罪行，而這是違背《基本法》的本意及精神，並對香港的司法獨立構成印象上或實際威脅，損害司法程序的公平和公正。

聲明解釋，日後港府將是國安法下刑事案件的檢控方，行政長官日後亦會擔任維護國家安全委員會的主席，因此若由特首指定法官，將有損司法程序的公正公平。大律師公會稱，“公義不但必須履行，而且須在人前彰顯”，令公眾相信香港法院的裁決是完全基於案件事實及法律原則，而不受任何政治考慮或行政機關、特首干預，是十分重要的。聲明強調，全國人大常委會至今尚未為香港特別行政區通過任何國家安全法；確保將會通過的法例不會破壞香港特別行政區在《基本法》下設計的憲制結構，至為重要。

另據香港電台報道，林鄭月娥特首當天回應質疑指，現時多類法官都由特首委任，又稱外界有指，特首委任法官處理某類案件屬聞所未聞，是“有少少孤陋寡聞”。她另在當晚出席活動時致辭表示，訂立港區國安法，顯示中央政府在香港自去年6月經歷了一年不斷升級的暴力和暴亂後，決心恢復香港的穩定，亦顯示中央政府決心保護絕大多數奉公守法的市民，免受極小部分危及國家安全的人所害，亦顯示中央政府決心貫徹和完善“一國兩制”的原則。