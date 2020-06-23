蔡英文：堅持國土主權寸步不讓 民主自由堅守不退

台灣總統蔡英文6月23日在總統府主持了“109年三軍六校院授證、授階暨頒獎典禮”，並表示，“畢業生將成為中華民國軍官，未來一定要全力堅持國土、主權寸步不讓，民主自由堅守不退的信念”。

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據中央社報道顯示，蔡英文在活動中發表致詞，指“明天是三軍六校院的畢業典禮，自從上任以來，每一年都會到畢業典禮上勉勵學生，身為國家的三軍統帥，要以具體行動表達對國軍的支持，今年因為疫情的關係，明天沒有辦法到畢業典禮的現場，真的很可惜。”她續稱，“今天特別邀請學校成績優異的學生、家人到總統府，除了頒授畢業證書，總統也獻上最深的祝福與期待”。

蔡英文稱，“在場學生於軍校接受最嚴格的教育與訓練，也通過知識、品德、勇氣與意志力的重重考驗，並且以最優異的成績畢業，這是非常特別的榮譽，也是透過堅持與努力所獲得的成果。”她給予最高的肯定，同時也賦予最深的期望。

蔡英文稱，“從明天開始，在場學生就會正式成為中華民國的軍官，擔任起保家衛國的責任，她期待發揮最大的信心、勇氣以及專業，貢獻所長，讓守護國家安全的團隊力量，變得更強大與堅持。”她強調，“身為三軍統帥，她上任以來最重要的一個任務就是全力挺國軍，讓政府成為國軍最堅強的後盾，總統並感謝畢業生的家長們，願意讓孩子們從軍，接受磨練與洗禮，加入國軍成為保衛國家的重要力量。”

蔡英文說，“政府透過各項政策提升國軍的尊嚴與光榮，希望在未來的軍旅生活中都能受到更完善的保障與支持，政府積極推動國際交流，讓更多國軍投入合作與訓練當中，相信這些合作可以為整體的戰訓帶來更多新的知識與刺激，也能強化整體的軍備與戰力。”她指出，“面對國際情勢的多變，與中共頻繁的軍事活動，要用最高的警覺，最堅強的信心，捍衛國家的主權、維持區域的和平與穩定，政府正在進行國艦國造、國機國造的任務，強化整體的戰力同時落實國防自主的目標。”

蔡英文向畢業生表示，“身為中華民國的軍官，未來一定要全力堅持國土主權寸步不讓，民主自由堅守不退的信念，再次祝福軍旅生涯順利，更要共同努力打造更精實、更現代化的國軍。”同樣自中央社消息，台海軍192艦隊日前執行了“康平操演”，透過在解放軍可能赴台的航道，施放中科院自製的“萬象水雷”，演練佈雷、偵雷、掃雷等課目。