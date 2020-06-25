無視北京DQ威嚇黃之鋒羅冠聰參與立法會民主派初選

儘管港版國安法出台對香港抗爭運動以及泛民主派參選立法會形成壓力，香港眾志秘書長黃之鋒仍決心參加今年9月的立法會選舉前的民主派初選。

九月立法會選舉，民主派將力爭議席過半35＋，即超過70個議席的一半以上，為此民主派參選人將會在7月11日到12日舉行“派內”初選；負責協調的民主動力公布已核實的初選名單，五區直選和兩個功能組別將舉行初選，合共有52張名單。儘管北京和港府官員多次暗示國安法一旦在港實施，言論涉及港獨或甚至反對港區國安法者，都可能會遭到取消參選資格，即所謂的DQ（disqualified），不過之前被DQ參選資格的香港眾志秘書長黃之鋒和被DQ議員資格的羅冠聰，都出現在民主派的初選名單。

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南華早報報道，人大常委本周末召開的會議，將審議和表決通過草案，但之前不會公布國安法的條文細則。有分析相信中共加快通過國安法，目的就是阻嚇民主派達到35+的目標。港澳辦旗下全國港澳研究會副會長兼港區政協委員劉兆佳不久前表示，北京決不可能容忍民主派在選舉中奪得35+議席。

黃之鋒宣布參與九龍東民主派初選，表示國安法到來，不再只擔心自己會否被DQ，而是九月的立法會選舉整個會否被DQ。他續指，國安法立法後，自己可能被捕，更可能“送中受審”，“我選擇出來參選，是為了告訴香港人，面對國安法，初選、民主派 35+ 計畫是更加重要，初選是最後一次容許香港人自由選擇參選人、沒有政治篩選的選舉”。

根據公布的52張名單，競爭最激烈的是新界東，有12張名單，同樣有9個議席的新界西，則只有8張名單報名；而只有6個議席的九龍西亦有9張名單競逐，九龍東有6張，港島則有8張名單。功能組別方面，俗稱“超區”的區議會第二有5張名單，衛生服務界則有4張。

競爭最激烈的是有12張名單參選，但只有9個議席的新界東。民主派的初選目標是決出7張名單代表參選。已報名初選包括公民黨楊岳橋、民主黨林卓廷、人民力量陳志全、新民盟範國威，之前被DQ議員資格的社民連梁國雄（長毛），民間集會團隊發言人劉穎匡、阿布泰國生活百貨創辦人林景楠等。

同樣有9個議席的新界西，參與初選的名單相對較少只有8張，初選目標是決出6張名單。已報名的包括現任議員民主黨尹兆堅、議會陣線朱凱廸、公民黨郭家麒，以及工黨主席吳敏兒、新同盟區議員譚凱邦、屯門區議員張可森等。

九龍東初選，目標則是決出5張民主派名單，競逐該區5個議席，報名的包括現任議員公民黨譚文豪、民主黨胡志偉、香港眾志秘書長黃之鋒、民協主席施德來等。

至於港島和九龍西則未有定出初選決出名單數目的目標，待有投票結果後再商討。其中九龍西有9張名單報名，包括現任議員議會陣線毛孟靜、民主黨黃碧雲，以及民陣召集人岑子傑、大專學界國際事務代表團發言人張昆陽、民協區議員何啟明等。

港島的8張報名名單，則只有民主黨許智峯一名現任議員，其餘已報名包括上屆被DQ的前議員香港眾志羅冠聰、公民黨區議員鄭達鴻、灣仔區議會主席楊雪盈等。

功能組別方面，超區有5張名單報名，目標是決出4張民主派參選代表名單，已報名包括兩名民主黨現任議員鄺俊宇和塗謹申，餘下報名者包括公民黨李予信、岑敖暉和王百羽。衛生服務界則有4人報名，包括現任議員李國麟。