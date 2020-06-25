香港外國記者會公開信致林鄭月娥提出11點要求

香港外國記者會FCC2020年6月25日向特首發公開信要求國安法下保證採訪及新聞自由。

港區國安法在北京力促下可能即將在6月底的人大常委審核通過，並將在7.1回歸23周年當日在港實施，對香港新聞、出版及言論自由造成嚴重打擊，外國記者會（FCC）24日向特首林鄭月娥發公開信，關注立法或令新聞從業員無法自由報道中港事件，因此向林鄭提出11點要求，包括保證新聞自由不受影響和市民能向記者自由表達意見等。

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公開信指港版國安法為香港新聞自由，特別是外國記者的採訪自由帶來潛在影響，並引述林鄭月娥上月29日公開保證法例不影響香港的言論、新聞及集會自由，期望她就業界實務情況作更多承諾。

FCC的11點要求亦包括要求林鄭保證記者採訪時不受當局及警方阻礙及威脅、市民能向記者自由發表意見而不受安全威脅或法律追究、記者報道不應受限於禁忌以及敏感政治議題，亦不能因其所屬機構政治立場而被拒進入記者會，並且有權索取及查閱公開的官方文件。FCC同時要求政府不能引入官方主導的記者登記制度或特殊簽證，記者有權拒絕任何人索取敏感資料，法例生效前發表的報道、文章及評論不應被追究。

由於過去有外國記者被拒入鏡，信中要求港府勿以工作簽證作為控制外媒的手段或懲罰，如拒絕延長外媒簽證應公開交代；記者在境外參與活動、發表文章及從事工作，在港應不受法律風險；亦不應因參與非政府組織，或擁有遊說團體等組織的會員資格，而面對相關法律風險。

此前，香港記者協會向會員進行的一項問卷調查顯示，有98%的受訪者反對制定港區國安法，全部150份問卷中，只有一人認為國安法對新聞工作沒有影響。

記協認為，這顯示本身已被日漸蠶食的新聞自由雪上加霜，自我審查的情況惡化，並已就業界的疑慮，致函全國人民代表大會常務委員會委員長栗戰書，反對人大直接制定法律。

記協在6月8至11日，向535名正式會員發問卷，最終收回150份問卷。調查發現，98%受訪者表明反對人大訂立“港區國安法”，僅一人表示“支持”；另有兩人表示“無意見”。另外，87%受訪者表示，立法將“嚴重影響”新聞自由，11%表示“有一定影響”。

過去有傳媒於大陸採訪時被定罪，調查發現，53%受訪者認為，一旦立法通過，將“十分擔心”人身安全受威脅；另有39%表示“幾擔心”。此外，81%認為法例通過後，傳媒自我審查問題“更嚴重”；17%認為嚴重；僅一人認為沒有影響。