香港零售寒冬Victoria's Secret突關旗艦店或需賠租約6億元

全球內衣業著名品牌Victoria‘s Secret 的女性內衣，講究感性與性感，獲得市場歡迎，但仍難以克服病毒疫情所帶來的零售寒冬。（Victoria’s Secret 官網）

美國內衣龍頭品牌Victoria's Secret（VC）在香港銅鑼灣的旗艦店24日晚突然在門外貼上告示即日關閉，通知顧客可透過網上惠顧購物，店內仍有內衣產品尚未移走。據蘋果日報報道，由於該旗艦店尚餘七年半租約，VC恐怕需要賠償6億港元，方可解約搬走。

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VC兩年前以半價月租700萬元，租用銅鑼灣心臟地帶、佔地4層高超過5萬方呎巨鋪，一心進攻香港。報道引述消息指，該鋪正於市場每月叫租700萬元放租，由於該巨鋪租約長達十年期，一旦落實退租，根據一般合約，恐怕需賠足餘下七年半，涉及逾6.3億港元租金才能解約。

VC全球去年虧損達1.7億元英鎊，加上疫情肆虐，全球多間分店需暫停營業，因此品牌於英國的分部早前申請破產，而其母公司L Brands今年首季亦虧損2969億美元，並宣布關閉品牌於北美的250間分店，可見經營狀況嚴峻，令品牌或寧願賠錢亦放棄在租用上址做生意。

事實上，上述銅鑼灣巨鋪曾由美國廉價快速時裝店Forever 21，於2011年以1380萬元承租，租金屬當時全港最貴，但因生意不景，品牌於租約期滿後遷出。

雖然VC其後以一半月租承租鋪位作旗艦店，但仍然敵不過“零售寒冬”，租約期未達三年即棄租。另品牌於早年曾分別在港有6間商場分店，包括九龍灣德福商場及沙田新城市廣場分店先後結業，連同銅鑼灣旗艦店結業，意味品牌正式撤出香港。

VC由Roy Raymond於1977年創辦以來，一直是性感的代名詞，也讓這品牌用近20年聞名於世，成立之初就志在打破常規，為消費者提供性感、時尚和浪漫的內衣產品，提升當時消費者對內衣的品味，不再局限於追求功能性。

可是這個性感神話近年卻迎來破滅，2015年時裝展收視率開始下跌，按年跌30%，全球收看人數僅有659萬人；更在2018年跌至歷史最低點327萬，不及巔峰期的三分之一；2019年，時裝展更正式宣告取消。

此外，維他命及保健產品零售商GNC，由於總公司在美國申請破產保護，在香港的零售店亦見到大幅減價促銷產品。

據彭博新聞引述消息指，美國上市公司健安喜（GNC）向法院申請了第11章破產保護，並將關閉800至1200家商店，以及出售其業務，公司初步競購價為7.6億美元。

GNC在香港銅鑼灣的店鋪，全場貨品已大部分減價，部份更低至7折。

根據GNC聲明指出，在特拉華州美國破產法院提交破產申請的健康與保健公司，會允許通過雙軌流程，在能繼續經營的同時，以獨立計畫來重組資產負債。

聲明亦指公司的破產申請得到了大多數有擔保債權人的支持。包括其最大股東哈藥集團，以及其最大供貨商兼合資夥伴IVC（International Vitamin Corporation）。某些債權人更向GNC提供了1.3億美元的額外流動資金，以支持其財務重組計畫。

在全球疫情流行下，公司預期零售業將進一步萎縮，因而計畫關閉部份門店。GNC亦已通過法院監督程序，原則上達成了在市場上推銷、出售自己業務的協議。GNC初步競購價為7.6億美元，但預期出價有機會上漲。

美國GNC成立於1935年，主要生產保健食品，包括：維他命、礦物質、草本植物、運動營養品及其他營養保健品，並已踏足中國及香港市場。GNC於今年3月聘請早已轉為內地發展的香港歌手陳偉霆擔任大中華區首位品牌代言人，力拓內地市場。

GNC香港業務由怡和集團旗下的牛奶公司經營，在港設有獨立品牌店，惟大部份銷售點主為設置於怡和旗下另一家個人護衛用品的萬寧店內的專櫃。據品牌網站，其在港設有94個銷售點，當中17個為品牌獨立店。