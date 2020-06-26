梁愛詩料人大趕在月底通過香港國安法否則“變成台灣”

基本法委員會前主席梁愛詩25日在香港電台節目《議事論事》說，全國人大常委會本月28日至30日再開會，屆時就會表決通過香港國安法。梁認為，當局在表決前不公開所有條文是要避免引起社會衝突，認為人大常委的意見可能比較一致，“（香港）意見這麼紛紜，將66條每一條去‘炒’，在香港就立不到法，亦會拖很長時間”。

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梁愛詩又說，人大常委會審議的法案一般都是經過三次上下的討論就會表決通過，有時候少於三 次會議都可以通過。她又認為雖然具體條文仍未公開，但中央的做法都是為了減少爭議。

民主黨立法會議員塗謹申稱，梁愛詩道出香港國安法“黑箱作業”的真正原因，批評一條影響香港700萬人的法例，港人竟全被漠視，並被禁止發表意見權利，中央更因防止港人反抗而秘密立法，香港將進入荒謬時代，比第三世界極權管治更不如。

塗謹申又說，港區國安法文本至今未公開，中央相關部門在香港舉行座談會但沒有邀請大律師公會主席戴啟思或立法會民主派議員等出席，是選擇性聽意見。

至於條例提到部分案件的“特定情形”下中央可行使管轄權，梁愛詩認為中央已經考慮到特區的實際需要。梁並說，香港國安法的訂立是為了“長治久安”，根治分裂國家、顛覆政權的行為，又指如果不理會“以後就會變了台灣”。

對於訂立國安法的目的，梁愛詩認為在過去12個月在社會上發生的亂象大家都有目共睹，包括破壞公共財物，傷人，放火等行為。她又指如果純粹是社會問題，相信已經一早解決，她認為現時的情況是“有組織、有外國干預”的犯罪行為，“他們目的不是如此簡單，不是只要撤銷（逃犯）條例，還說要‘香港獨立’、‘光復香港、時代革命’”。

這時主持該節目的嘉賓主持、立法會前主席曾鈺成問梁愛詩，原有本港法例理應可以根治暴力行為，梁愛詩就指出中央是要“長治久安”，“他們的目的是分裂國家、顛覆政權。如果不理他們，以後就會變咗了台灣一樣”。

梁愛詩在節目中又為特首欽定法官審訊國安法的草案條例辯護，梁說，國家安全委員會內有很多機密資料、很多機密的處理方式，“甚至我們的首席法官，終審法院首席法官、高等法院首席法官也沒有這些資料，所以由行政長官委任若干法官，我相信是一個專業知識。”對於中央在“特定情形”下行使權力，梁認為是中央政府是要在未能預見的情況下保留權力，“如果我們不寫進去，日後就做不到”。