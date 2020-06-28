陸委會在「台灣策進會」下推動援港行動港台互批違背機構成立初衷

繼大陸國台辦批判台灣官方公布的「香港人道援助關懷行動專案」是「港獨、台獨合流」後，「香港協進會」近日也批評台灣是在干預香港事務，要求「台灣策進會」不要從事破壞香港繁榮穩定的活動。

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「香港協進會」和「台灣策進會」這兩會，是馬英九執政時期，港台兩地成立的對口單位，目的在共同推進兩地的經貿文化交流。蔡英文上台後，由於兩岸關係不佳，兩會的交流也停擺，進入冷凍期。

台灣陸委會18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，宣稱將在「台灣策進會」之下成立「台港服務交流辦公室」以援助港人。「香港協進會」指出，這與兩會促進台港兩地交流合作的原意背道而馳，不符合「台灣策進會」成立的初衷。

「香港協進會」表示，台灣這項援助行動干預香港事務，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供庇護並引入台灣，對台灣民眾有害無益。該會反對「台灣策進會」單方面以援助行動干預香港事務，並要求策進會不要從事與其形式不符、破壞香港繁榮穩定的活動。而「香港協進會」也不會與策進會就作任何專案溝通或討論。

針對「香港協進會」的指控，台灣陸委會發表書面聲明，強調台灣與國際社會共同關切香情勢，但從未介入香港事務。「台港服務交流辦公室」是依據香港人民所提出的投資、就學、就業、移居台灣等求助事項，提供諮詢與必要協助，一切基於人道考慮及台灣既有法規處理，沒有破壞香港繁榮穩定的意圖，希望港方不要錯誤解讀。

陸委會並說，近年來，港方片面推遲策進會和協進會的聯席會議以及秘書長工作會議，這才是背離兩會成立的初衷，對台港交流合作有害無益。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮日前也說，民進黨政府的「援助行動」再次暴露其插手香港事務、破壞香港繁榮穩定的政治圖謀。台獨、港獨合流，破壞一國兩制和分裂國家的圖謀絕不會得逞。

台灣陸委會當時回應說，根據香港近期發布的民調，有65%受訪的香港民眾認為，港人對「一國兩制」不具信心，應歸咎中共中央或中國人，在在證實中共長期卸責的說法，並未獲得認同。

陸委會說，過度反應與亂貼標籤，無助於香港情勢及兩岸關係發展；奉勸陸方應理性省思，信守對香港的高度自治承諾，才是正道。