公安部副部長傳到港掌國安公署犯分裂國家最高囚終身

根據此間傳媒引述北京消息報道，在香港國安法下，將代表中央在港擬定及執行國家安全政策的“駐港國安公署”負責人，將由一名公安部副部長出任，屬副部級，比屬正部級的中聯辦主任低半級。香港01引述消息人士稱，北京調派官階相對不高的公安部副部長來港領導國安公署，是為盡量降低港人對港版國安法實施的戒懼心理。

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另外，南華早報引述兩個消息來源報道，觸犯國家安法者，最高可被判終身監禁。該報引述兩個消息來源指，香港國安法旨在防止、停止，以及懲罰分裂國家、顛覆國家、恐怖主義以及勾結外國力量的活動。如觸犯上述條文者，將最高面臨終身監禁，非如早前建制派人士所盛傳的10年刑期。

當被問到終身監禁是否會針對上述所有四個禁區的觸犯者時，消息人士說：“肯定不只針對分裂和顛覆國家的觸犯者，國安法不會只是無牙老虎。”

香港01報道指，根據法工委早前公布的草案說明，中央人民政府將在香港特別行政區設立維護國家安全公署，國安公署將依法履行維護國家安全職責，行使相關權力，包括分析研判香港特別行政區維護國家安全形勢，就維護國家安全重大戰略和重要政策提出意見和建議等，同時駐港國家安全公署和國家有關機關在特定情形下對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。

至於社會所關注的國安公署組成和規模，會否如同中聯辦的翻版。報道引述建制派消息透露，公署由一名公安部副部長領導，職級屬副部級官員，比現時中聯辦主任屬正部級為低。消息人士分析，北京以相對較低的副部級官員來港領導國安公署，是希望釋除港人對於國安法的疑慮。

草案訂明，駐港國家安全公署和國家有關機關在特定情形下，對極少數危害國家安全犯罪案件行使管轄權。據悉有屬溫和派的資深政協委員向北京高層建議，為啟動有關程序加設一層“香港因素”，在一般情況下，由特首會同將成立的高層次“國家安全委員會”，決定什麼時候到了“特定情形”的狀態，例如港府已無力自行處理時，才提請中央出手。

該消息人士又說，國安公署負責人的人選，早於去年11月北京決定推港版國安法時已初步敲定，“所以當港版國安法在香港正式實施，中央便可宣布國安公署負責人的任命，初期公署可以暫駐在解放軍駐港部隊軍營之內。”

此外，有政界人士分析，有關說法與普通法下“持續性犯罪”的概念有相同之處。基本法委員會委員梁美芬早前提及 ，普通法及內地一般的法例中不設追溯期，不過普通法下亦有“持續性犯罪”的概念，若犯罪行為在法例公布後仍沒有停止，該等行為亦納入檢控範圍之內。