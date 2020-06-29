反對提名陳菊任監察院長藍綠立委在議場激烈推擠衝突麵粉飛揚

國民黨不滿蔡英文提名的監察委員和監察院長名單，認為政黨色彩太濃、酬庸性太高，尤其監察院長提名人陳菊擔任高雄市長期間，曾遭監察院調查、糾正、彈劾共101案，竟被提名為監察院長，且將在今天起召開的立法院臨時會強行通過。昨天傍晚，二十多位國民黨立委戴頭燈，發起攻擊，破門闖入立法院，連夜佔領議場，宣布要阻擋臨時會召開。

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今天上午11點，民進黨立委發動反攻，以油壓剪剪斷捆綁住議場後門的鐵鏈，攻進議場，雙方爆發激烈推擠衝突，國民黨立委潑水、潑面企圖粉阻擋，雙方歷經一小時激戰，民進黨立委以人數優勢搶回主席台主導權，中午12時25分立法院長游錫堃站上主席台，表決通過今天起到7月22日召開臨時會。

國民黨團發表聲明指出，陳菊在高雄執政12年間，其市府團隊遭監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案；另外，這次27位監委被提名人中，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，且在確定提名後才宣布退出政黨，國民黨團對這項人事案絕不接受。

結束20小時佔領議場行動後，國民黨主席江啟臣、立法院黨團總召林為洲、黨團書記長蔣萬安等人到立法院外，向支持者發表談話。指揮車上的標語寫着「民主已死，暴政必亡」。

江啟臣表示，從昨天下午到現在，短短不到一天，看到台灣民主的實質倒退。他說，雖然主席台被搶，但國民黨立委絕不會離開議場，隨時會再回來，他說，這次臨時會將跟民進黨沒完沒了。

江啟臣指出，過去民進黨主張要廢考試院、監察院，但執政四年不但沒有廢，還派好派滿，比扁政府還不如。他認為如果民進黨有心要廢兩院，根本不用修憲，只要不提名、不編預算就好，現在民進黨擺明就是要酬庸、要位子，還要用臨時會強行通過，國民黨絕對反對到底。

台灣總統府發表聲明指出，蔡總統近日多次表達，廢除考試院、監察院是執政黨長期以來的主張，不過涉及修憲，必須在國會凝聚更高的共識。在廢除兩院之前，監察權仍然存在，總統仍有義務提出考試委員和監察委員人選名單，送交國會審議。國民黨是為反對而反對。

總統府也說，過去陳菊一直為台灣民主、人權努力，因此蔡英文提名陳菊擔任監察院長和人權委員會主委，是當之無愧。總統府並透露，這次立法院臨時會，除了將行使考試院、監察院和「國家訊傳播委員會」的人事同意權，還要通過三項重要法案，以及華航正名及護照正名的決議案。